Napoli, svolta per il centrocampista: c’è l’annuncio del ds

Il Napoli, a prescindere da quello che sarà il destino di Piotr Zielinski e della ricerca del suo erede, ha bisogno di innesti a centrocampo. In tal senso nelle ultime ore è arrivata la svolta per uno dei grandi obiettivi degli azzurri, per il quale c’è stato anche l’annuncio da parte del direttore sportivo del club.

Come è noto a tutti, in casa Napoli i lavori non si fermano praticamente mai ed anzi si fanno sempre più intensi. Per il club di Aurelio De Laurentiis, dopo esser riuscito a tornare sul gradino più alto del podio in Italia, confermarsi non sarà semplice. Per questo motivo il margine di errore sarà ridotto ai minimi termini anche in sede di calciomercato. Il reparto sul quale maggiormente ci sono manovre in corso è quello del centrocampo ed in tal senso arriva una svolta molto importante. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico.

Mercato Napoli, svolta a centrocampo

Porte girevoli, per così dire, per il Napoli in mezzo al campo. E’ andato via Ndombele, tornato al Tottenham dopo la fine del prestito, e presto potrebbe salutare anche Diego Demme. Come se non bastasse, vacilla, per usare un eufemismo, anche la posizione di Piotr Zielinski, nel mirino di club dell’Arabia Saudita.

Gli azzurri seguono profili giovani ed interessanti in prospettiva ed uno dei nomi ricorrenti è quello di Matteo Prati. La SPAL, dopo la retrocessione in Serie C, può venderlo per provare a fare cassa e risanare le finanze, per così dire. Il suo prezzo è cresciuto ancor di più dopo l’ottimo Mondiale Under 20 disputato. Proprio sull’interessamento degli azzurri per Prati ha parlato Filippo Fusco, direttore sportivo della SPAL, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli che non ha chiuso le porte a questi spifferi di mercato. Al momento di concreto non c’è nulla, ma “su Prati c’è l’attenzione dei principali club europei”.

Prati al Napoli, le ultime

Messosi in luce con la SPAL, ai Mondiali ha brillato ed ora il suo nome è finito tra le priorità del mercato del Napoli, da sempre attento a profili come il suo. Di ruolo centrocampista centrale, potrebbe essere l’erede di Diego Demme ed ha una valutazione di circa 10 milioni di euro. Sviluppi in arrivo nelle prossime settimane.