Osimhen, rinnovo lontano: l’agente via da Dimaro

In casa Napoli si pensa al futuro di Victor Osimhe ed ad un rinnovo al momento lontano, nel frattempo l’agente è andato via da Dimaro, cosa sta succedendo…

I tifosi partenopei sono in apprensione per il destino del loro attaccante, visto quanto sta avvenendo nelle ultime ore. Nei prossimi giorni si capirà meglio se il calciatore potrà rimanere con gli azzurri e per quanto tempo.

La squadra e il calciatore sono reduci da un’annata sensazionale. Da un lato la conquista dello scudetto a 33 anni di distanza dall’ultima volta, mentre dall’altra parte la punta è riuscita a conquistare la classifica cannonieri del campionato italiano. Un binomio travolgente, ma allo stesso tempo una situazione in bilico. Il nigeriano è molto ricercato sul mercato e la situazione contrattuale ad oggi non è stata ancora risolta, nonostante le mediazioni tra le parti in queste settimane. Osimhen ha il contratto in scadenza a Giugno 2025.

A livello di richieste, la squadra in grado di mettere sul piatto cifre importanti per l’attaccante azzurro sarebbe il PSG, specie se i parigini dovessero vendere Mbappè al Real Madrid. In quel caso, la ricca proprietà qatariota avrebbe liquidità necessarie per battere cassa al Napoli ed accontentare le richieste di Aurelio De Laurentiis, anche se poi il Napoli avrebbe a sua volta il forte bisogno di trovare un suo degno sostituto, in modo tale da non farlo rimpiangere.

Osimhen, ancora niente: calma piatta sul rinnovo

Vi è poi da considerare la questione legata al contratto della punta classe ’98, la scadenza al 2025 non preoccupa il Napoli ma la prossima estate con la scadenza posta a meno di un anno, nel caso in cui non dovesse rinnovare, potrebbe diventare un problema di calciomercato. Di conseguenza sarebbe l’ultima occasione nella quale poter richiedere una somma importante per cederlo.

Nel frattempo, l’agente del giocatore, vale a dire Roberto Calenda, ha discusso con i dirigenti partenopei, lasciando in seguito il ritiro della squadra allenata da Rudi Garcia. I tifosi attendono con ansia l’evoluzione della questione Osimhen e spera che questa vicenda si concluda al più presto.

I contatti al momento sono ben avviati. Servirà però ancora qualche giorno per definire i dettagli di un eventuale prolungamento del contratto e di conseguenza ritoccarlo verso l’alto, indipendentemente dalla questione legata al possibile assalto del PSG al nigeriano.

Ricordiamo come Victor Osimhen sia arrivato nel 2020 dal Lille alla cifra record di 70 milioni di euro, ben ripagati sul campo, visto il suo rendimento al Napoli. I tifosi del club azzurro non pensano ad eventuali offerte ma sognano solo la permanenza del proprio bomber, colui che potrebbe trascinarli verso il quarto scudetto.