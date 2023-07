Serie A: accordo per lo scambio di attaccanti, beffato il Napoli

Il mercato in Serie A sta gradualmente entrando nel vivo e le notizie si rincorrono sempre di più. In tal senso arrivano sviluppi significativi. E’ in stato avanzato, infatti, la trattativa per lo scambio tra due attaccanti del nostro campionato. Beffato il Napoli, che era da tempo sulle tracce di uno di loro.

Come è noto, il mercato in Italia sta andando avanti ma le risorse sono limitate per tutti i club. Molte società, infatti, stanno impostando preventivamente le trattative, ma prima di procedere hanno bisogno di vendere. Un’altra soluzione molto gettonata è quella rappresentata dagli scambi, dal momento che in questo modo serve un minore esborso di denaro. Ed è proprio a questa opzione che hanno deciso di ricorrere due club di Serie A, che stanno lavorando ad uno scambio di attaccanti molto interessante. E che ha il retrogusto di una beffa per il Napoli.

Serie A, scambio di attaccanti

Come detto anche in precedenza, gradualmente il mercato sta entrando nel vivo, con le trattative che si fanno sempre più calde. In tal senso rappresenta una svolta la notizia del fatto che due noti club di Serie A lavorano ad uno scambio molto interessante che può rendere tutte le parti in causa davvero molto soddisfatte.

Come è noto, infatti, la Lazio cerca un attaccante di piede sinistro per completare il suo attacco. La priorità era Berardi, ma la pista nelle ultime ore ha subito dei rallentamenti. Per questo i capitolini si stanno guardando attorno ed hanno messo nel mirino Riccardo Orsolini. Ha solo un altro anno di contratto con il Bologna e, di conseguenza, il suo valore di mercato è molto accessibile. I felsinei, dal canto loro, sono interessati a Cancellieri ed ecco che, dunque, prende piede l’ipotesi di uno scambio. Orsolini dal Bologna alla Lazio, Cancellieri a fare il percorso inverso.

Orsolini alla Lazio, la svolta

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, i biancocelesti hanno presentato una prima offerta da 7 milioni al Bologna. I felsinei ne chiedono praticamente il doppio, ma l’inserimento di Cancellieri può essere la chiave per permettere alle due società di avvicinarsi e di venirsi incontro, per così dire.