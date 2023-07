Un giocatore fa litigare Allegri e la Juve: caos totale

La Juventus è nel caos più totale: un calciatore fa litigare Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera. Ecco tutti i dettagli

Tassello dopo tassello comincia a prendere forma la Juventus che si presenterà ai blocchi di partenza della nuova stagione, al via nel weekend del 19/20 agosto.

Il centrocampista Adrien Rabiot alla fine ha accettato di prolungare di un anno, fino al 30 giugno 2024, il contratto che lo lega alla ‘Vecchia Signora’. A breve è attesa l’ufficialità dell’ingaggio del classe 2000 Timothy Weah. Lo statunitense, figlio del grande ex rossonero George, che ha già sostenuto le visite mediche presso il J-Medical, arriva a titolo definitivo dal Lille per una cifra che oscilla intorno ai 12 milioni di euro, bonus compresi.

La Juventus, però, è anche attiva sul fronte cessioni. Oltre a Dejan Kulusevski, ceduto a titolo definitivo al Tottenham per 30 milioni di euro, altri bianconeri potrebbero abbandonare la Continassa. Tutti i calciatori, infatti, sono virtualmente sul mercato. Nessuno è incedibile e per ognuno di loro, pertanto, verrà attentamente vagliata l’eventuale offerta che dovesse arrivare.

Neanche per i big della rosa bianconera, dunque, c’è la garanzia che saranno agli ordini di Massimiliano Allegri anche nella prossima stagione. Per Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Gleison Bremer si registra, infatti, l’interessamento dei ricchi club della Premier League, con il club bianconero che in presenza di una congrua offerta non esiterà a dare l’ok anche per far quadrare i disastrati conti societari.

Soulé tra conferma e addio alla Juve

Stesso discorso per un giovane di belle speranze come Matias Soulé, 20enne argentino che nella stagione appena andata in archivio ha collezionato diciannove presenze riuscendo anche a mettere a segno il primo gol in Serie A, il 12 marzo scorso nel match contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, sulle tracce di Matias Soulé ci sarebbero il Monza e l’Empoli, con i toscani che vorrebbero inserirlo nella trattativa per Fabiano Parisi. Ma il tecnico bianconero, Max Allegri, non vorrebbe privarsi del giovane argentino che apprezza molto per la sua versatilità. Il rapporto tra club e tecnico non è mai stato cosi complicato.

Comunque, come detto, il club bianconero è disponibile a valutare proposte per Soulé che, però, non prevedano la formula del prestito. Se il management juventino dovesse optare per la cessione, il 20enne argentino partirebbe solo a titolo definitivo. Motivo per il quale ad oggi appare molto difficile che il futuro di Soulé possa essere in Italia anche perché solo alcuni club stranieri hanno fatto passi concreti per assicurarsi le prestazioni sportive del Nazionale argentino di Mar del Plata.