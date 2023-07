Georgina Rodriguez, selfie hot sullo yacht: riflessi piccanti sul Lato B

Georgina Rodriguez regina del web durante le sue vacanze, in barca con Cristiano Ronaldo mette in mostra un fisico perfetto

Alzi la mano chi non vorrebbe essere al posto di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo in questo momento. La modella ispano-argentina e il fuoriclasse portoghese rappresentano una delle coppie più apprezzate e al tempo stesso invidiate del mondo dello spettacolo e dello sport e dopo un anno di intensi impegni di lavoro, si stanno finalmente godendo le loro vacanze.

Vacanze che visti i diretti protagonisti non potevano che essere all’insegna del lusso. E c’è anche un po’ di Italia, eccome, visto che la famiglia Ronaldo si trova riunita tutta insieme in Sardegna. I cui mari erano rimasti, evidentemente, nel cuore di CR7 e della sua compagna, che più volte vi avevano già trascorso qualche periodo in passato.

Così, le giornate per loro stanno trascorrendo a bordo di uno yacht in Costa Smeralda. Una imbarcazione costosissima, l’ideale per rilassarsi e non pensare a niente, soltanto a prendere il sole e tuffarsi in un mare cristallino.

Gli scatti che entrambi, celebrità planetarie sui social, stanno postando ritraggono panorami mozzafiato ma ci mostrano anche quanto la coppia sia felice e serena. Soprattutto, entrambi in splendida forma. E non potevano esserci dubbi. Cristiano Ronaldo, anche in vacanza, non si lascia andare. Georgina, al tempo stesso, sfodera sempre una silhouette dalle curve da urlo.

E tra un tuffo in acqua e un po’ di tintarella, ce lo conferma uno scatto dopo l’altro. Per la grande gioia dei quasi 50 milioni di followers su Instagram, che in questo caso possono davvero esultare per una visione super provocante, di quelle mai viste.

Il selfie sul ponte della barca gioca con i riflessi nello specchio della cabina, ciò che appare davanti ai nostri occhi è un lato B dalle forme incontenibili e con un perizoma sottilissimo che sembra quasi sparire. Una vera e propria opera d’arte, che viene salutata, e non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, dagli applausi della community sotto forma di like e commenti estasiati. Georgina è più pazzesca che mai e ci ha ricordato per l’ennesima volta, se mai lo avessimo dimenticato, di quanta sensualità prorompente è capace.