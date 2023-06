Cristiano Ronaldo rifiutato: preferisce i nerazzurri

Cristiano Ronaldo subisce una sorta di affronto calcistico, c’è chi preferisce la maglia nerazzurri ai tanti soldi offerti dall’Al Nassr.

Emerge così un’incredibile trattativa che ha visto protagonista uno dei punti di forza della Serie A, che ha declinato l’offerta arrivata dall’Arabia Saudita. Una grande occasione per allargare il conto in banca, ma alla fine ha prevalso la voglia di stare in un campionato competitivo.

La campagna acquisti dell’Al Nassr è seguita con grande attenzione. I soldi degli arabi fanno gola a molti, sono tanti i calciatori che, a fine carriera, stanno scegliendo la meta esotica come una sorta di pensione più che dorata. Alla fine si offrono in tanti per chiudere in bellezza, dal punto di vista economico.

Cristiano Ronaldo è stato il primo ad aprire la strada e sta facendo quasi il direttore sportivo, scegliendo gli uomini adatti per la sua squadra. Non ha vinto lo scudetto d’Arabia ed è stato un grande smacco, quasi uguale a quello ricevuto nei giorni scorsi da un protagonista della Serie A, che ha rifiutato le avances degli arabi preferendo la maglia nerazzurra all’esilio dorato. Ora vuole lavorare in una squadra molto competitiva per il titolo.

Rifiuta CR7, ecco chi resta in Italia

L’offerta formulata non era al pari di Cristiano Ronaldo, ma sicuramente molto importante. Senza dubbio poteva giustificare un addio al calcio italiano per essere protagonista dall’altra parte del mondo. Il denaro però non è tutto nella vita, gli affetti familiari e la tranquillità di lavorare in pace lo sono molto di più ed è tutto ciò a far scegliere con assoluta fermezza un protagonista della Serie A. Gasperini rimarrà all’Atalanta, non allenerà l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Il tecnico italiano era stato contattato come l’erede di Rudi Garcia sulla panchina degli arabi, il suo calcio di corsa e spettacolo aveva impressionato Cristiano Ronaldo nel periodo italiano alla Juve. Anzi, nel primo confronto tra Gasperini e CR7 ci fu una sonora lezione ai bianconeri, un 3-0 in Coppa Italia che impressionò il portoghese che voleva un tecnico di grande impatto tattico. Gli arabi hanno offerto dieci milioni di euro annui al tecnico di Grugliasco, ma questi ha rifiutato confermando di voler rimanere con i nerazzurri.

Gasperini proseguirà nell’Atalanta, l’obiettivo nemmeno tanto nascosto è di puntare al decennale in panchina. Il tecnico arrivò a Bergamo nell’estate 2016 e, dopo le iniziali difficoltà, riuscì a costruire una sorta di miracolo sportivo con tanti giovani e calciatori di qualità emersi al punto giusto. La fiducia arrivata da Bergamo e l’Europa ritrovata sono più che sufficienti per vivere e allenare in tutta tranquillità.