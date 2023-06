Fuori dai piani di Allegri: via per 30 milioni

Massimiliano Allegri ha deciso di non puntare su di lui e di lasciarlo partire. Alla società bianconeri servono velocemente 30 milioni di euro

“La Vecchia Signora” come tutte le big del calcio italiano, e non solo, deve restare nei paletti del Financial Fair Play e per questo ha bisogno di soldi freschi in arrivo dalle cessioni.

Il mercato della Juventus, come quello di tutte le squadre italiane, passa prima dalle cessioni. Tutte le nostre big sono in accordo con la Uefa per il settlement agreement e le ristrettezze del Financial Fair Play. Ovviamente in queste condizioni poter rinforzare la rosa non è semplicissimo, considerando anche la partecipazione alla Conference League (Uefa permettendo) e di conseguenze un budget inferiore.

Prima di pensare a comprare, Federico Cherubini sta cercando di incastrare alcuni pezzi in uscita, per creare un vero tesoretto. Al di là di Vlahovic, valutato 70 milioni e Chiesa, poco meno di 50, chi potrebbe rendere remunerativa una propria cessione è l’americano Weston McKennie.

Il centrocampista è reduce da una discreta metà di stagione con il Leeds. Arrivato in Inghilterra nella finestra di gennaio, ha giocato praticamente sempre da titolare. In totale sono diciannove presenze in Premier League e anche uno splendido assist messo a segno.

Max Allegri rinuncia a McKennie: sarà costretto a lasciare ancora una volta Torino

Numeri buoni ma non straordinari che hanno per ora riportato alla Continassa il giocatore, in attesa di trovarsi un’altra sistemazione. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di todofichajes.com, la Juve è pronta a lasciar partire l’ex Schalke 04 per una cifra di circa 30 milioni (il riscatto che doveva pagare il Leeds).

Per ora su di lui non ci sono delle big del calcio europeo, ma di certo nel corso di questa estate le offerte non mancheranno. In prima fila c’è sempre il Galatasaray in Turchia, che però non può permettersi un esborso del genere. La soluzione migliore sarebbe quella di trovare un acquirente in Premier League, ma al momento non ci sono sponde utili. L’esperienza negativa non è certamente un bel biglietto da visita per il trasferimento.

Con i soldi di McKennie Max Allegri gradirebbe mettere a punto almeno un grande colpo per la Juve. Un attaccante magari più prestante anche di Vlahovic e Milik e soprattutto più cattivo sotto porta. Vedremo se Cherubini riuscirà a piazzare prima del 30 giugno McKennie, per sistemare al meglio il bilancio e rispettare le scadenze piuttosto stringenti della Uefa.