La Juve l’ha fatto di nuovo: l’Inter finisce KO

Il calciomercato della Juventus prende forma con un grande colpo in canna: Inter beffata, ecco il gioiello in arrivo

Come già accaduto con Gleison Bremer nell’estate 2022, un sorpasso assai simile ai danni dell’Inter sembra nei piani della Juventus. Il club piemontese, si sa, dopo un’annata difficile vuole tornare a splendere e per farlo dovrà inevitabilmente darsi da fare in sede di calciomercato.

I bianconeri dovranno però sistemare diverse faccende delicate, praticamente in ogni zona del campo. In difesa, nonostante il rinnovo fino al 2024 arrivato grazie un’opzione automatica nel contratto, potrebbe comunque dire addio Alex Sandro. Il brasiliano non è più una priorità ed è per tale ragione che da qualche settimana circolano voci su un’eventuale rescissione dell’ex Porto. In attacco, poi, occhio a Vlahovic.

Ma le ultime prestazioni sembrerebbero mettere in discussione anche Federico Chiesa, in scadenza nel 2025 e che sarebbe ben lontano dal rinnovo con la ‘Vecchia Signora’. Ma il colpo che i bianconeri hanno in mente potrebbe bissare l’affare Bremer e lasciare l’Inter, ancora una volta, a bocca asciutta. Perchè dopo la cessione ufficiale di Dejan Kulusevski al Tottenham – per circa 30 milioni di euro – la ‘Vecchia Signora’ ha la liquidità necessaria per chiudere un grande colpo a centrocampo.

Arriva ‘grazie’ a Kulusevski: colpaccio e Inter al tappeto

Si tratta di Davide Frattesi, gioiello del Sassuolo che soprattutto nerazzurri e bianconeri – ultimamente anche il Milan – hanno messo nel mirino. Il talentuoso centrocampista romano, però, potrebbe finire finalmente alla corte del ‘Conte Max’. Perchè la Juventus, al di là del conguaglio cash da versare nelle casse del Sassuolo, avrebbe in mente una contropartita tecnica a scelta da offrire alla società emiliana.

Uno tra Soulè e De Winter potrebbe infine approdare alla corte di mister Alessio Dionisi, chiudendo la firma di Frattesi con i bianconeri. Il club torinese ha già un preaccordo e per renderlo effettivo, non aspettava altro che l’arrivo di nuove liquidità derivanti dalle cessioni. Quella dello svedese Kulusevski, in prestito dall’anno scorso in quel di Londra, può di fatti sbloccare la trattativa.

L’Inter, in tal senso, finirebbe per doversi orientare su nomi nuovi per rimpolpare il centrocampo. Occhio però anche al Milan in sottofondo che valuta il centrocampista neroverde per sostituire il partente Tonali.

Mentre la ‘Vecchia Signora’, d’altro canto, deve sbrigarsi a sostituire con nomi di assoluto spessore i due sicuri partenti: Leandro Paredes, rientrato al PSG dopo il prestito; ma soprattutto Adrien Rabiot, pupillo dell’allenatore toscano che salvo colpi di scena non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno partendo a zero verso nuovi lidi.