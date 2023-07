Offerta e ‘colpo’ Juve: affare da 18 milioni di euro

La Juve sta per concludere un affare davvero molto importante: con 18 milioni di euro sono tutti contenti.

La Juve ha già battuto qualche colpo in questo calciomercato estivo mettendo a segno alcuni movimenti importanti. I bianconeri hanno infatti ufficializzato la cessione di Dejan Kulusevski al Tottenham per 30 milioni di euro e hanno poi svelato le cifre dell’acquisto definitivo di Arek Milik dal Marsiglia (6 milioni più uno di bonus).

Si tratta solo dei primi ‘botti’, dato che i bianconeri sono attivissimi sul mercato nel tentativo di regalare a Massimiliano Allegri una rosa che possa tornare a competere per lo scudetto. In questi ultimi giorni sono circolati molti nomi, su tutti Milinkovic-Savic, Frattesi e Zaniolo.

La Juve ha infatti bisogno di rinforzare il centrocampo con elementi di spessore e la dirigenza bianconera ha messo gli occhi su questi tre giocatori. Tuttavia la concorrenza è agguerrita, specialmente da parte di Inter e Milan. La Juve può giocare una carta in più, ovvero quella delle contropartite. La Signora ha infatti diversi giocatori in rosa che possono essere inseriti nelle trattative di mercato.

L’offerta è di 18 milioni di euro: il colpo Juve è vicino

Basti pensare a Denis Zakaria, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Chelsea. Dopo l’esperienza con i Blues, dove si trovava in prestito, il centrocampista svizzero è pronto a tornare alla Continassa ma non per restarci. Zakaria, infatti, non rientra nei piani di Allegri e per questo Madama sta provando a inserirlo in qualche scambio. Tuttavia, stando a quanto riportato dal giornalista sportivo Luca Momblano, la Juve potrebbe anche valutare un’eventuale offerta cash per Zakaria.

Stando a quanto riportato proprio da Momblano, un’offerta per lo svizzero sarebbe effettivamente arrivata dalla Premier. Si tratta del West Ham, dove già militano vecchie conoscenze della Serie A come Angelo Ogbonna e Gianluca Scamacca. Gli Hammers, secondo Momblano, non si sarebbero limitati a chiedere informazioni alla Juventus per Zakaria, ma avrebbero già presentato un’offerta da 18 milioni di euro per il Nazionale elvetico.

Sempre stando a quanto affermato dal giornalista sportivo, la Juve riterrebbe congrua la cifra offerta dal club inglese per Zakaria. Tuttavia bisognerà capire la volontà del giocatore, ovvero se è intenzionato a fare ritorno in Premier e soprattutto se ha fretta di trovare una nuova squadra. La trattativa è in corso e sembrano esserci buone probabilità che nei prossimi giorni qualcosa possa sbloccarsi.