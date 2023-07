Esonero ad un passo: Italia, salta una panchina eccellente

Una panchina italiana rischia di saltare proprio in queste ore, si parla di decisione imminente. Era davvero inevitabile

Dopo un risultato deludente si è arrivati al punto di non ritorno e a pagare, come spesso capita, sarà l’allenatore. Si fa già un gran parlare sul possibile sostituto.

Ci si prepara a salutare un nuovo esonero nel calcio italiano. Questa volta non si tratta della panchina di un club ma di una Nazionale. Come riportato da Tuttosport, infatti, la FIGC sta pensando di sollevare dall’incarico Paolo Nicolato, dopo la disfatta negli ultimi Europei Under21 in Romania e Georgia.

La sconfitta contro la Norvegia nel turno decisivo (0-1) ha escluso gli Azzurrini dalla seconda fase del torneo. Niente Quarti di Finale e soprattutto niente pass olimpico. L’Italia manca ormai ai Giochi dal 2008, quando per l’ultima volta partecipammo nel torneo di calcio a cinque cerchi.

Una storia con le Olimpiadi che non ha regalato in tempi recenti grossi soddisfazioni, eccezion fatta per la medaglia di bronzo del 2004 ad Atene, grazie al bronzo conquistato contro l’Iraq. Dopo quindi la doppia eliminazione dalla fase finale dei Mondiali, il nostro calcio deve digerire un altro colpo basso e ora è arrivato il momento di voltare pagina.

Nazionale Under21, al capolinea l’esperienza di Paolo Nicolato: decisiva l’eliminazione agli ultimi Europei

Paolo Nicolato è un uomo della Federazione visto che negli ultimi 7 anni ha ricoperto il ruolo di Ct per tutte le nazionali giovanili, dall’Under18 fino all’Under21. Adesso la sua strada dovrebbe interrompersi, lasciando spazio ad un nuovo corso.

Si sta facendo già un gran parlare in FIGC su chi potrà prendere il posto del commissario tecnico degli Azzurrini e l’idea sarebbe ricaduta su Carmine Nunziata. L’allenatore campano ha ricoperto già il ruolo di assistente e vice dell’Under21 tra il 2012 e il 2017, prima con Devis Mangia e poi con Gigi Di Biagio.

Nunziata è reduce dalla positiva esperienza in Argentina con la Nazionale Under20. La finale raggiunta contro l’Uruguay è stato l’unico bagliore di speranza dell’ultimo biennio. L’esplosione di ragazzi come Desplanches, Casadei, Faticanti, Baldanzi e Pafundi vanno ascritti anche al lavoro del ct. Ora questo gruppo dovrebbe costituire l’ossatura del nuovo ciclo dell’Under21. Vedremo se il prossimo biennio sarà foriero di risultati più convincenti e soprattutto se riuscirà a fornire qualche pedina pronta per Mancini.