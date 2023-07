Svolta improvvisa, l’ex Inter firma con il club di Serie A

Il calciomercato è appena iniziato ufficialmente, c’è un affare che farà discutere con un ex Inter pronto ad abbracciare Torino come prossima meta.

Una decisione improvvisa, i nerazzurri subiscono così una sorta di smacco. L’ex calciatore di Simone Inzaghi sarà così pronto per un’avventura sportiva in Piemonte, vuole tornare a vincere e farlo anche da assoluto protagonista.

La stagione dell’Inter, e forse anche un primo ciclo per Simone Inzaghi, è terminata con la finale di Champions League persa contro il Manchester City. Sfiorando l’impresa e dovendo poi salutare tanti calciatori che non avrebbero più fatto parte della rosa per la prossima stagione, le esigenze di bilancio o quelle di un rinnovamento anagrafico della rosa hanno avuto la meglio.

C’è un big nerazzurro il cui contratto scade in queste ore e che è molto ambito sul calciomercato. Il giocatore non è particolarmente anziano e potrebbe firmare presto con un nuovo club di Serie A. Stiamo parlando del centrocampista italiano Roberto Gagliardini. Il calciatore piace a diversi club di Serie A, ma uno di questi potrebbe avere presto la meglio.

Inter, affare in uscita

Simone Inzaghi lo ha salutato senza rimpianti, nell’ultima stagione ha giocato poco e non ha fatto la differenza in nerazzurro. Potrà farla invece altrove, a patto di ritrovare entusiasmo e motivazioni, soprattutto capendo come dovrà essere quel calciatore che stupì tutta la Serie A qualche stagione fa, quando si propose come uno dei giovani più brillanti.

Roberto Gagliardini è ad un passo dal Monza. Il calciatore firmerà a costo zero, l’ennesimo colpo in scadenza targato Galliani, abituato a questa tipologia di acquisti. Si era discusso in queste ore riguardo il calciatore, ma alla fine Roberto andrà alla corte di Raffaele Palladino.

I brianzoli aggiungerebbero un tassello d’esperienza a centrocampo, l’elemento ideale per la squadra di Raffaele Palladino, che ha chiesto un mercato decisamente più tonico per la sua squadra. Il reparto dei centrali di centrocampo andrebbe così a completarsi o quasi, con il Monza che potrebbe presto trovare qualche nuovo rinforzo, magari lo stesso Stefano Sensi tornato in queste ore a Milano e rientrato dal prestito.

Il calciatore è vicino all’accordo totale, ovviamente percepirà uno stipendio inferiore a quello ottenuto all’Inter, ma Gagliardini proverà a dimostrare di essere quel calciatore che abbiamo ammirato all’Atalanta e che invece ha sofferto la pressione del club milanese. Gagliardini ha comunque vinto uno scudetto e diversi titoli in questi anni nerazzurri, ma ora riparte con l’obiettivo di essere titolare fisso e magari provare a portare il Monza in Europa.