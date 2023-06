All’orizzonte c’è una stagione particolare per l’Inter, che deve provare a ripetere quanto fatto in questa annata. Sul mercato sarà fondamentale non sbagliare ed in tal senso è pronto un rinforzo immediato dopo l’addio di Danilo D’Ambrosio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Tutte le grandi di Serie A, con i fondi ridotti a disposizione, hanno bisogno prima di cedere e poi di acquistare. Anche solo per risparmiare sugli ingaggi. E’ il caso, ad esempio, dell’Inter, che in giornata ha salutato una vera e propria icona come Danilo D’Ambrosio, che si prepara a cambiare maglia dopo nove anni e mezzo fantastici. E pieni di successi. Adesso però c’è uno spazio lasciato vuoto che i nerazzurri sono pronti a colmare con un nuovo innesto. E questo presuppone anche alcune modifiche di natura tattica che i nerazzurri, nella figura di Simone Inzaghi, dovranno fare.

Mercato Inter, arriva l’erede di D’Ambrosio

Danilo D’Ambrosio ha scritto pagine importantissime della storia recente dell’Inter. Al di là di quello che ha dato in campo, è stato un punto di riferimento nello spogliatoio anche per tutti i nuovi arrivi. La sua leadership, lasciato incustodita, andrà raccolta da qualche altro calciatore. Nel frattempo, però, il suo posto in rosa è pronto ad essere coperto.

I nerazzurri, infatti, stando a quanto raccontato da più parti, sarebbero seriamente sulle tracce di Wilfred Singo. Il laterale destro, infatti, non rinnoverà il suo contratto con il Torino in scadenza nel 2024 e di conseguenza sarà messo sul mercato dai granata. La valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Rappresenterebbe un profilo importante ed un innesto di spessore, che metterebbe poi Darmian in maniera inevitabile tra i tre difesa. L’attuale terzino granata, invece, andrebbe poi a contendersi una maglia da titolare con Dumfries largo a destra.

Singo all’Inter, le ultime

Nell’ultima stagione, complici anche alcuni infortuni di troppo, ha collezionato 27 gettoni tra campionato e Coppa Italia, trovando la via della rete per due volte. E’ una sorta di treno sulla corsia di destra e da anni sta dimostrando una ottima continuità di rendimento. Adesso, in tal senso, sembra per davvero pronto al grande salto. Su di lui ci sarebbero anche il Milan e la Roma, leggermente in ritardo.