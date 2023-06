Affare inaspettato: addio Juve e va da Xavi

Saluta la Juventus tra pochi giorni: vestirà immediatamente la maglia del Barcellona, Xavi può esultare

I cambiamenti in casa Juventus saranno innumerevoli. Il mercato estivo potrebbe, in attacco, lasciare presagire l’addio di gioiello quasi inestimabili come Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

A centrocampo, invece, molto passerà dalla partenza a parametro zero di Adrien Rabiot: in tal senso la ‘Vecchia Signora’ sta già sondando il terreno per diversi profili in grado di rimpiazzare il pupillo di Allegri. Ma, intanto, una delle novità potenzialmente più succose arriva direttamente dalla Spagna. Secondo quanto viene riportato da ‘Elgoldigital.com’, il calciomercato della Juventus potrebbe ben presto intricarsi con quello del Barcellona.

È chiaro come la ‘Vecchia Signora’ sia fortemente interessata a rivoluzionare la rosa a disposizione di Allegri, per cercare un’immediata risalita tanto in Serie A quanto – in futuro – nel calcio europeo. E dei diversi addii ormai imminenti, uno su tutti potrebbe far felice proprio Xavi ed il Barcellona. Perchè tra le criticità dei campioni di Spagna continua ad esservi quella di un laterale destro.

Foyth non può bastare e Koundè, in un ruolo tutto sommato adattato alle sue caratteristiche, viene considerato un centrale ed è lì che giocherà in maglia blaugrana l’anno prossimo. Dei nomi recentemente accostati continua a piacere Joao Cancelo che, tuttavia, costa troppo.

La Juve lo ‘scarica’: firma gratis col Barcellona

Ed è per tale ragione – tenendo in primissimo piano l’aspetto economico – che clamorosamente Juan Cuadrado potrebbe nelle prossime settimane approdare in Catalogna. Il laterale colombiano è ormai a poche ore dalla scadenza contrattuale con la Juventus e di rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ non si parla proprio più.

Nonostante i 35 anni, nell’ultima stagione Cuadrado ha mostrato una grande affidabilità dando modo ad Allegri di poter sempre contare su di lui. Che si trattasse del ruolo di terzino o più avanti come ala, l’esperto sudamericano può adesso compiere forse il più grande salto della sua carriera.

Al Barcellona, infatti, Cuadrado piace eccome. Lo stesso Xavi, nonostante l’età avanzata del terzino, sarebbe ben lieto di accoglierlo nella sua rosa. Non solo perchè così Koundè tornerebbe a difendere centralmente, ma anche per dare tempo e modo ad Araujo di maturare senza troppe pressioni.

Ma il fattore più incisivo è certamente il prezzo: a parametro zero, in questo momento ed in quella posizione del campo, è difficile trovare un profilo più pronto di quello di Cuadrado. 47 le presenze nella sua ultima stagione con la maglia della Juventus, con 2 gol e 4 assist vincenti all’attivo. Adesso il Barcellona può fare sul serio puntando sul classe ’88.