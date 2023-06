Uno gratis e uno a pagamento: Marotta chiude il doppio affare

L’Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio è sicuramente tra le squadre più attive in queste prime settimane di calciomercato estivo.

Dopo la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City guidato da Pep Guardiola, la dirigenza dell’Inter si è proiettata sulla prossima stagione.

Una volta acclarata la permanenza sulla panchina nerazzurra di Simone Inzaghi, Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono messi al lavoro per rinforzare una squadra che ha sfiorato la vittoria della massima competizione europea per club e che è riuscita a portare a casa sia la Supercoppa italiana che la Coppa Italia.

Il primo obiettivo in entrata del mercato interista è sicuramente quello di riportare Romelu Lukaku a Milano. Il Chelsea, almeno per il momento, non ha aperto all’ipotesi di cederlo in prestito. Il club nerazzurro ha piazzato in questi giorni il primo colpo in attacco. Dopo settimane di rumors e accostamenti Marcus Thuram alla fine ha scelto l’Inter. L’ex bomber del Borussia Moenchengladbach ha scelto i nerazzurri, preferiti ai rivali del Milan e al Psg. Ma il club non si ferma qui, Marotta lavora ad un doppio importante colpo.

Inter, Beppa Marotta si muove con l’Atalanta per Demiral e Koopmeiners: ecco tutti i dettagli

Secondo varie indiscrezioni di mercato, infatti, l’Inter sta trattando con l’Atalanta per due giocatori di primissimo livello. Stiamo parlando di Demiral e Koopmeiners. Il primo potrebbe arrivare nella squadra guidata da Simone Inzaghi con la formula del prestito gratuito, mentre il centrocampista potrebbe diventare il primo obiettivo di Beppe Marotta in caso non riuscisse a prendere Davide Frattesi del Sassuolo.

L’Inter, infatti, aveva trovato una sorta d’intesa con Giovanni Carnevali per il trasferimento del giocatore italiano in nerazzurro, ma l’inserimento del Milan ha guastato i piani del dirigente interista. Il ‘Diavolo’, dopo la super offerta del Newcastle di circa 80 milioni di euro per Sandro Tonali, si è infatti fiondato su Davide Frattesi, il cui prezzo del cartellino è subito salito da 35 a 40 milioni di euro. Oltre a questo l’operazione Brozovic ha frenato la trattativa.

Per la difesa, invece, l’Inter sta cercando il sostituto di Milan Skriniar, che andrà al PSG. Il primissimo nome sulla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio è sicuramente quello di Cesar Azpilicueta. Il difensore spagnolo, di fatto, sarà interista se dovesse liberarsi dal Chelsea con un anno d’anticipo sulla scadenza dell’attuale del contratto.