Inter gelata, offerta in arrivo: bye bye Barella

Il calciomercato dell’Inter può vedere la partenza di Nicolò Barella: ecco il top club pronto a sbilanciarsi

La stagione dell’Inter si è chiusa con una sconfitta che fa male ma che servirà sicuramente agli uomini di Simone Inzaghi per maturare e ambire a palcoscenici sempre più prestigiosi.

L’1-0 col Manchester City ha concluso l’annata nerazzurra che può comunque essere ritenuta più che soddisfacente con una Supercoppa italiana ed una Coppa Italia in bacheca. Adesso, però, tra le priorità del club di Steven Zhang vi è certamente quella di rinforzare pesantemente la rosa a disposizione dell’allenatore piacentino. Ma per parlare di entrate servirà, in primis, chiarire le cessioni. Ed in tal senso sono diversi i nomi che potrebbero fruttare un tesoretto ai nerazzurri.

Il primo è chiaramente quello di Marcelo Brozovic, già vicino al Barcellona lo scorso inverno e per il quale l’Inter chiede intorno ai 25 milioni. Il croato, a centrocampo, rischia di non essere l’unico big pronto a fare le valigie salutando l’Inter. Secondo il giornalista turco ed esperto di mercato Ekrem Konur, sembrerebbero in arrivo novità importanti per il calciomercato dell’Inter.

Si parla, ovviamente, di uno dei pilastri della squadra allenata da Simone Inzaghi. Il calciatore, nelle prossime settimane, potrebbe partire salutando l’Inter dopo quattro stagioni con addosso la maglia nerazzurra. Si parla di Nicolò Barella, già in passato avvicinato a diversi top club, soprattutto inglesi.

L’Inter trema: Barella in orbita inglese

Il giornalista turco ha sottolineato come Barella sia seguito soprattutto dalle big di Premier League, un’informazione che conferma quanto da mesi ventila intorno all’ex gioiello del Cagliari. Ma a farsi avanti, già nelle prossime settimane, potrebbe essere una società in particolare: il Manchester United.

I ‘Red Devils’, infatti, avrebbero intenzione di aprire le danze con una primissima offerta – non sono ancora specificate le cifre – per regalare Barella a Erik ten Hag. Il 26enne è in scadenza nel 2026 con l’Inter ma, in questo momento, la sua incedibilità non è stata confermata. Perchè come sta già accadendo in casa Milan con l’affare Tonali-Newcastle a cifre davvero irrinunciabili, anche Barella alle giuste condizioni economiche potrebbe salutare la Milano nerazzurra per una grande opportunità nel calcio inglese. L’Inter, d’altro canto, proverà a fare resistenza.

Per Inzaghi uno come Barella è difficilmente rimpiazzabile: nel calcio, però, si sa come tutto prima o poi sia possibile. In quella che potrebbe essere l’ultima stagione vissuta con la maglia dell’Inter, Barella ha collezionato 52 apparizioni complessive con 9 gol e ben 10 assist vincenti all’attivo, tra campionato e coppe.