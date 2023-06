Calciomercato Inter, colpo tra i pali: l’intreccio con Lukaku

L’Inter si prepara ad una rivoluzione a sorpresa: arriva un nuovo portiere di spessore, la strategia intrecciata a Lukaku

Pianificazione in atto per la dirigenza nerazzurra che vuole tornare a competere ai massimi livelli in vista della prossima stagione. Rivoluzione tra i pali con l’addio di Andrè Onana sempre più vicino alla Premier League con una proposta importante.

L’altra priorità è quella di rivedere in maglia nerazzurra l’attaccante belga, Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo il prestito oneroso. Finora ha rifiutato tutte le proposte con il suo unico obiettivo di tornare a vestire la casacca dell’Inter. Tutto è possibile grazie alla strategia della dirigenza nerazzurra, in grado di mettere a segno un giro di affari entusiasmanti da regalare a Simone Inzaghi.

Un’idea entusiasmante per rinforzare nuovamente il reparto offensivo con un profilo di assoluto valore. La società nerazzurra vorrebbe arrivare già completa al ritiro allestendo una rosa super competitiva. Lo stesso allenatore dell’Inter cercherà di regalare un nuovo sogno ai tifosi per alzare dopo anni la coppa dalle ‘grandi orecchie’. Sul fronte calciomercato l’Inter è molto attiva con una rivoluzione immediata tra i pali: Andrè Onana sarà ceduto per poi mettere a segno nuovi colpi da urlo rinforzando la rosa nerazzurra.

Calciomercato Inter, due profili per i pali: Onana addio

La società nerazzurra sta pianificando la prossima stagione dopo qualche giorno di relax. L’ultima stagione è stata ricca di impegni arrivando fino in fondo in Champions League con la finale persa contro la corazzata del City.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l’obiettivo numero uno dell’Inter è quello di formulare un’offerta al Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku a titolo definitivo. Il tutto sarebbe fattibile grazie alla cessione del portiere nerazzurro, André Onana, ad un passo dal Manchester United per 50 milioni di euro.

L’affare potrebbe così chiudersi in tempi brevi con l’Inter che penserebbe subito ad un profilo internazionale per i pali. La dirigenza nerazzurra avrebbe già sondato il terreno per Hugo Lloris e Keylor Navas in scadenza nel 2024 con i loro rispettivi club. Una rivoluzione totale in casa Inter per provare a far tornare Romelu Lukaku, che ha rifiutato le numerose proposte provenienti dall’Arabia Saudita. Il suo unico obiettivo è quello di tornare a vestire la maglia nerazzurra per provare a vincere nuovi trofei a livello internazionale.