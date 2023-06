Super colpo Juve, le cifre: 33,7 milioni più 9 di bonus e Inter KO

La Juventus, nonostante la mancata partecipazione alla Champions, vuole prendere un big. Pronta l’offerta decisiva per battere l’Inter.

La Juventus, nonostante la mancata partecipazione alla Champions League 2023/24, in estate proverà ad allestire una rosa in grado di tornare a vincere subito. Almeno un top player gradito a Massimiliano Allegri, quindi, arriverà di certo. Il club ha individuato il rinforzo ideale da regalare al tecnico bianconero ma i circa 42 milioni necessari per acquistarlo dovranno essere incamerati attraverso le cessioni degli esuberi.

L’elenco, in particolare, comprende tre giocatori in procinto di rientrare a Torino dopo le complicate esperienze vissute in Inghilterra. Uno di questi, ad esempio, risponde al nome di Weston McKennie che il Leeds non riscatterà dopo la retrocessione in Championship. Il texano piace alla Roma, che però lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Poco gradita invece dal calciatore l’opzione Galatasaray, che si era fatto avanti in maniera concreta non escludendo uno scambio alla pari con Nicolò Zaniolo.

Sempre in Turchia potrebbe finire Arthur, reduce dalla fallimentare esperienza al Liverpool alla corte di Jurgen Klopp. Il brasiliano non ha mai giocato in Premier, totalizzando appena una presenza in Champions (13 minuti). Il suo agente, Federico Pastorello, ha iniziato a muoversi ma piazzarlo altrove non si preannuncia facile anche alla luce dello stipendio percepito dall’ex Barcellona (4.5 milioni netti). La Vecchia Signora spera in un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita ma finora non sono stati registrati movimenti in tal senso. In lista di sbarco pure Denis Zakaria, non confermato dal Chelsea.

Juventus, individuato il rinforzo per Allegri

Una volta piazzate le operazioni in uscita in questione, la Juventus si concentrerà sugli acquisti intensificando i contatti con la Lazio riguardanti Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, autore di 11 gol e 8 assist in 47 apparizioni complessive, non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 ed ha cominciato a guardarsi intorno. La Juve è in piena corsa e proprio in queste ore ha elaborato la proposta decisiva da presentare alla Lazio.

Ai biancocelesti, stando a quanto riportato su Twitter dall’insider ‘Juventus Mercato’, andranno 33.7 milioni pagabili in 6 esercizi più 8.9 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. La strada che porta al traguardo è stata impostata. Ora, per concretizzare l’affare e battere la concorrenza dell’Inter, servirà accelerare l’epurazione degli elementi poco graditi ad Allegri. Si preannunciano giorni intensi in casa Juve. Il tutto, in attesa dello sbarco di Cristiano Giuntoli in procinto di lasciare il Napoli. La rivoluzione è alle porte.