Calciomercato: svolta improvvisa, c’è l’annuncio su Milinkovic

Il futuro di Milinkovic-Savic continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Le ultime.

Sergej Milinkovic-Savic quasi certamente non resterà alla Lazio. Il contratto è in scadenza nel 2024 e per il momento non c’è assolutamente un trattativa per arrivare al rinnovo e quindi l’ipotesi di una cessione è assolutamente possibile.

Una situazione che porta Milinkovic-Savic ad essere al centro di diverse voci di calciomercato e poche ore fa c’è stata una svolta improvvisa: un annuncio che potrebbe cambiare molto sul serbo. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane ed alla fine quale sarà la scelta anche del calciatore, chiamato a decidere dove andare.

Mercato: svolta Milikovic-Savic, c’è l’annuncio

Il futuro di Milinkovic-Savic per il momento resta pieno di incertezze e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Il contratto in scadenza nel 2024, come detto in precedenza, quasi certamente lo porterà a lasciare la Lazio nel entro agosto e resta da capire quale sarà la sua destinazione. Difficile ad oggi ipotizzare qualcosa considerando che con Lotito non è assolutamente mai semplice trattare, ma sono in corso comunque delle riflessioni in corso e vedremo alla fine quale sarà la sua scelta.

Ma in queste ore è arrivato un annuncio sicuramente molto importante sul futuro di Milinkovic-Savic anche in ottica calciomercato. Il suo procuratore ha ammesso l’interesse da parte di alcuni club arabi, ma la priorità del calciatore è l’Europa e soprattutto giocare in campionati competitivi. Una buona notizia per tutti i club interessati al calciatore e non in grado assolutamente di competere con certe cifre.

Milinkovic-Savic ha voglia di continuare a giocare in campionati competitivi e lo farà anche lasciando la Lazio in questo calciomercato. Vedremo alla fine chi la spunterà in un corsa che, almeno per ora, si preannuncia senza esclusioni di colpi considerando che stiamo parlando di un calciatore di assoluta qualità.

Ultime Milinkovic-Savic: Juventus e Inter sempre in vantaggio

Il no all’Arabia Saudita apre la strada a Juventus e Inter in questo calciomercato, ma non sarà comunque semplice trattare con Lotito. Vedremo alla fine chi la spunterà in questa corsa di calciomercato.

Nonostante il presidente della Lazio non abbia intenzione di scendere sul prezzo, alla fine la volontà del calciatore sarà decisiva e quindi il futuro di calciomercato del serbo dipenderà tutto proprio da Milinkovic-Savic.