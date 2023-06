La mossa a sorpresa di Marotta, lo manda Gattuso

Anche l’Inter fa i suoi primi passi sul mercato. Una mossa a sorpresa: il primo rinforzo nerazzurro lo manda Rino Gattuso

Anche se non è ancora ufficialmente iniziato, il calciomercato è già entrato nel vivo. Le relative voci impazzano al punto tale che è difficile non perdere la bussola.

Comunque, seppur scottata dal ko nella finale di Champions League contro il Manchester City, anche l’Inter si muove e la prima mossa di Beppe Marotta, Amministratore Delegato area sport del club nerazzurro, è di quelle che non ti aspetti. Il dirigente nerazzurro ha messo nel mirino un calciatore che conosce molto bene Rino Gattuso avendolo avuto ai suoi ordini al Valencia fino alle sue dimissioni a fine gennaio scorso. Insomma, il possibile primo rinforzo nerazzurro lo ‘manda’ un grande ex rossonero.

Il Valencia si è salvato per il rotto della cuffia, all’ultima giornata, e dopo anni di gestione allegra le sue casse languono. Motivo per il quale Peter Lim, il magnate singaporiano azionista di maggioranza del ‘Pipistrello’, non si lascia sfuggire alcuna occasione per monetizzare.

La mossa a sorpresa di Marotta: colpo in difesa

Orbene, l’Inter ha ‘battezzato’ il difensore del Valencia, Mouctar Diakhaby, 3 gol in 30 presenze stagionali per complessivi 2.945 minuti giocati, quale erede di Milan Skriniar che, come è noto, la prossima stagione giocherà nella fila del Paris Saint-Germain.

Interesse dei nerazzurri per il difensore guineano gradito al Valencia che non lo considera un incedibile. Anzi, dinanzi a un’offerta che consenta ai valenciani di rientrare il più possibile dai 15 milioni di euro investiti nel 2018 per prelevarlo dal Valencia, Diakhaby può tranquillamente partire.

Il club nerazzurro ha quasi chiuso per l’ex capitano ormai del Chelsea Cesar Azpilicueta e il centrale spagnolo potrebbe arrivare in coppia con il calciatore proveniente dalla Liga.

Diakhabi spinge per la cessione, desideroso di lottare per obiettivi più importanti e ormai ritiene chiusa la sua avventura in Spagna. L’Inter spera di spuntare un prezzo più basso di quello fissato dai dirigenti del club del ‘Pipistrello’.

Comunque, se Inter sarà, il difensore francese, ma di origini guineane, avrà l’opportunità, a dispetto della sua ancor giovane età (26 anni), di misurarsi anche con la Serie A dopo averlo fatto con la Ligue 1 e la Liga Santander. Giovane sì ma con un non disprezzabile bagaglio di esperienza internazionale, il profilo giusto per non far rimpiangere il difensore slovacco. L’Inter è scatenata sul mercato e lavora costantemente a colpi in entrata.