Inter, tifosi letteralmente sconvolti: disavventura per l’idolo dei tifosi

Disavventura per uno degli idoli dei tifosi interisti in occasione della finale di Champions League contro il Manchester City: ecco cosa è successo

Terminata da poco una stagione ricca di emozioni per l’Inter. I nerazzurri sono riusciti a staccare il pass per la prossima Champions League nonostante le 11 sconfitte in campionato. Inoltre i ragazzi di Inzaghi hanno alzato al cielo la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia.

Resta la delusione per la finale persa di Champions League contro il Manchester City nonostante un’ottima prestazione. Haaland e compagni ringraziano gli errori di Lautaro Martinez e soprattutto di Lukaku. Il belga non è riuscito ad incidere e adesso il suo futuro in bilico. Nella notte di Istanbul sono state tante le emozioni provate dai tifosi interisti.

Una finale di Champions League mancava dal 2010, ma all’epoca con Mourinho in panchina la coppa fu alzata al cielo da capitan Zanetti. L’argentino era in tribuna essendo vicepresidente e con lui tanti eroi del Triplete. Da Lucio a Maicon e Materazzi erano veramente tanti gli ospiti illustri. Uno degli idoli della Curva Nord invece non è riuscito ad arrivare a Istanbul e il motivo è molto bizzarro. Ecco di chi si tratta.

Inter, tifosi sconvolti per un loro idolo. Non è riuscito ad arrivare a Istanbul

I tifosi dell’Inter hanno invaso Istanbul qualche giorno fa. Una finale di Champions League raggiunta dopo tanti anni e nessuno voleva mancare. Chi non è riuscito a trovare un biglietto per lo stadio turco si è ritrovato a San Siro. La società ha aperto l’impianto e ha installato dei maxischermi per guardare il match. Nessuno si è voluto perdere la partita col City, ma c’è un ex calciatore dell’Inter che non è arrivato a Istanbul. Si tratta di Adriano che ha disertato l’impegno preso con ESPN. Secondo quanto riportato dai media sudamericani, infatti, Adriano ha perso il volo per la città turca da Rio de Janeiro.

L’aereo lo aveva prenotato alla vigilia della finale di Champions League, ma il brasiliano la notte prima ha presenziato a tre feste facendo baldoria e divertendosi fino all’alba. Si sono perse le sue tracce nelle ore successive e non ha commentato con ESPN la partita. Un’altra storia incredibile di un calciatore che aveva grandissimi mezzi tecnici, ma non è riuscito ad essere continuo. Troppe bravate commesse da parte dell’ex Inter e ancora oggi non sembra aver messo la testa a posto. I tifosi sono rimasti sconvolti da questa notizia.