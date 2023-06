Svolta per l’addio di Dybala: così cambia tutto

L’addio di Paulo Dybala alla Roma continua a far preoccupare i tifosi giallorossi. Emerge ora un’opzione importante per il destino dell’attaccante.

L’argentino potrebbe così cambiare nuovamente maglia, la clausola rescissoria non è stata levata dal suo contratto e stuzzica i top club. Uno in particolare sta andando con decisione sulla Joya, pronto a dargli un ruolo da leader in campo.

La stagione della Roma è finita forse nel peggiore dei modi, tra incertezze sul futuro, un tecnico come Josè Mourinho ancora in bilico e una finale ai rigori che brucia ancora tanto. In tutto ciò, anche i big fanno le loro considerazioni, soprattutto dopo aver dato il massimo per la causa giallorossa.

Paulo Dybala è stato uno dei migliori nel corso della stagione appena conclusasi, l’argentino con 18 gol è stato il cannoniere del gruppo ma soprattutto l’uomo squadra che ha spesso retto da solo l’intero peso della squadra. L’alchimia con Mourinho è stata speciale, il portoghese lo ha liberato in campo e il suo estro ha fatto la differenza. Proprio per questo, c’è un club che potrebbe ripetere l’operazione e puntare tutto sull’argentino.

Dybala via da Roma, dove giocherà

La partenza dell’attaccante scatenerebbe un polverone, i tifosi giallorossi si sono affezionati al calciatore. L’ex bianconero si è ben integrato in città e a Trigoria, la maglia è stata onorata al meglio e la coppia con Abraham poteva esser ancora più esplosiva, ma qui sono molto i demeriti dell’inglese. La Joya guarda avanti e c’è un colpo che può essere realizzato nei prossimi giorni: l’Atletico Madrid vuole Dybala, la clausola non è un problema per il club spagnolo.

Come riporta ElgolDigital, i madrileni possono togliersi questo sfizio approfittando proprio del contratto dell’argentino. C’è una clausola che vale per l’estero e dal costo irrisorio, fissata in 12 milioni di euro: un affare per un calciatore trentenne ma che ha ancora tanto da dare in campo, soprattutto in un campionato come quello della Liga dove le difese non sono così irreprensibili.

Simeone stravede per Dybala, un altro argentino per l’Atletico sarebbe un segnale di fiducia anche verso il tecnico. Sfumato l’obiettivo King Lee dal Maiorca, ora gli spagnoli puntano con decisione sul giallorosso e la Roma dovrà andare al contrattacco e potrà farlo in un solo modo. Ovvero, rinnovando subito il contratto dell’argentino, aumentando il suo ingaggio e togliendo una clausola che sta diventando un cruccio per i tifosi giallorossi.