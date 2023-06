Lascia la Juve e si trasferisce a Roma, affare fatto

La Juventus è alle prese con il calciomercato e vuole cedere più esuberi possibili per intervenire in entrata: tutti i dettagli

Sono tanti i movimenti di mercato che la Juventus dovrà effettuare per intervenire in entrata. I problemi economici del club bianconero sono noti a tutti ed è inevitabile che ci sia apprensione sul futuro. Resta da capire cosa farà la UEFA, se escluderà la Juve dalle Coppe europee e per quanti anni lo farà.

Ma è chiaro che il club vuole tornare a essere vincente, dominando in Serie A ed essendo competitivo in Europa. Per farlo dovrà liberarsi di chi non rientra più nei piani della società e uno di questi è Luca Pellegrini.

Luca Pellegrini è un terzino sinistro in prestito fino al prossimo 30 giugno alla Lazio. Tare lo ha preso quando era in prestito all’Eintracht Francoforte e il suo trasferimento ha portato un’alternativa in più a Maurizio Sarri. Tuttavia, non si è subito integrato nell’undici titolare della Lazio, visto che serve parecchio tempo ai giocatori per adattarsi al gioco del tecnico.

Il suo trasferimento alla Lazio si è concretizzato in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, da pagare in cinque esercizi. E’ sempre stato un tifoso biancoceleste e stavolta può esserci l’accordo a titolo definitivo con la Juventus.

Juventus-Lazio, accordo per Pellegrini

Secondo quanto riferito da Laziolive.tv, la Lazio e la Juventus hanno trovato l’accordo per il riscatto di Luca Pellegrini. Tuttavia, non avverrà per i 15 milioni precedentemente pattuiti. Il club biancoceleste ha convinto i bianconeri a cedere il terzino ex Eintracht per circa 7 milioni di euro. Una cifra abbordabile per la Lazio che fa molto comodo alla Juve in vista della sessione di mercato estiva.

Classe ’99, Allegri sostanzialmente non lo vede come un possibile titolare e nemmeno riserva della prossima Juve. E a Pellegrini fa molto piacere restare a Roma, essendo tifoso della Lazio fin da bambino. Un senso di appartenenza che fa comodo al club di Lotito che la prossima stagione giocherà la Champions League.

L’obiettivo di Pellegrini è quello di imporsi come un titolare di Sarri per la prossima stagione. Quest’anno tra Eintracht e Lazio ha giocato 22 partite, per un totale di 1.011′. Con i biancocelesti sono 8 presenze tra Serie A e Conference League e 243′, con Sarri che spesso da quella parte ha mandato in campo Marusic o Hysaj. Una situazione che dalla prossima stagione, l’ex terzino della Juve vuole ribaltare senza se e senza ma.