Dalla Juve all’Inter Miami: va a giocare con Messi

L’Inter Miami è più scatenata che mai sul calciomercato, vuole imporsi in MLS e per farlo vuole chiudere altri colpi dopo Messi.

Sembra decisa ad alzare l’asticella l‘Inter Miami. Nella stagione scorsa la compagine guidata da Phil Neville ha chiuso al sesto posto in MLS, subendo ai playoff però una sconfitta immediata contro il New York City. Questa annata però è iniziata con tante difficoltà in più rispetto al previsto, tant’è che ora c’è una rivoluzione in atto.

Nelle prime sedici giornate sono arrivati solo quindici punti, frutto di cinque vittorie e ben undici sconfitte. Phil Neville è stato allontanato e al suo posto c’è l’argentino Javier Morales ad interim in attesa di capire quale sia il profilo giusto a cui affidare la guida tecnica. Intanto però la società ha deciso di muoversi pesantemente sul mercato per rinforzare la rosa, risollevarsi in classifica e potenzialmente anche migliorare il sesto posto dell’anno scorso.

Ci devono per forza essere queste ambizioni dietro all’acquisto di un giocatore come Lionel Messi, considerato da tanti come il migliore di tutti i tempi. La Pulce ha chiuso la sua avventura al PSG, dove comunque, nonostante i 35 anni, ha chiusto la stagione a quota 21 gol e 20 assist in 41 gare. In MLS l’argentino punta a diventare la star della squadra di Miami.

Servono compagni all’altezza di Messi, uno può arrivare dalla Juventus

Per aiutarlo però serviranno compagni all’altezza e c’è il budget per altri colpi importanti. L’obiettivo ora si sposta in Italia, più precisamente in casa Juventus, con la Vecchia Signora che non tratterà alcuni giocatori dopo i problemi portati dall’inchiesta Prisma. Tra questi c’è Angel Di Maria, il cui contratto scadrà tra pochi giorni.

Il Fideo vorrebbe restare in Europa e non disdegnerebbe un ritorno al Benfica, squadra che lo ha prelevato dal Rosario Central lanciandolo verso l’Olimpo del calcio e permettendogli poi di passare al Real Madrid. L’affetto per la compagine lusitana è tanto e questo fattore potrebbe essere decisivo, ma il passaggio di Messi all’Inter Miami potrebbe cambiare tutto.

I due infatti hanno un solido rapporto d’amicizia, cementificato nella nazionale argentina, insieme hanno infatti vinto il Mondiale invernale del 2022. Una chiamata da parte dell’ex Barcellona potrebbe spostare gli equilibri in favore dell’Inter Miami, che intanto pensa ad altri innesti di spessore dall’Europa. Giocatori come Busquets, Jordi Alba e Luis Suarez potrebbero infatti ritrovare la Pulce negli USA per aiutarla a portare la squadra in cima alla MLS, risollevandola dal brutto ultimo posto in cui si trova ora.