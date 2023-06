Cambia tutto, può restare alla Juventus: tifosi con il fiato sospeso

I tifosi sono col fiato sospeso per via di questa notizia. Se si dovesse avverare sarebbe a dir poco clamorosa, dato ciò che si è visto

I giocatori che potrebbero lasciare la Juventus sono tanti. Tra questi vi rientra sicuramente Angel Di Maria, il cui addio è stato proclamato sui social con un comunicato abbastanza netto. Ma d’altronde questa scelta non sorprende, visto come si è conclusa la stagione. Certo è che potrebbe non essere l’unico, seppur qualcosa all’orizzonte si stia muovendo in positivo. In particolare per quanto riguarda la permanenza di un giocatore.

Tra gli elementi che hanno meglio contribuito al rendimento dei bianconeri vi rientra di diritto Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995. Il francese si è distinto per completezza e concretezza, riuscendo laddove alcuni suoi compagni – per non dire la stragrande maggioranza – hanno invece deluso le aspettative. Allegri si è detto sempre molto soddisfatto del suo apporto e Rabiot è diventato fondamentale nel suo schema di gioco. Quasi nessuno si sarebbe aspettato un’evoluzione del genere.

Tuttavia il francese è anche uno dei tanti giocatori in scadenza. Ora le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro, i tifosi sono in ansia consapevoli che presto le cose potrebbero cambiare definitivamente. La Juve ci proverà fino all’ultimo, Allegri (ma anche un altro tecnico) sicuramente vorrà puntare su quello che è stato il miglior centrocampista in questa stagione.

Adrien Rabiot resta a Torino?

La scadenza di contratto di Rabiot per la dirigenza è sempre stata una questione delicata. La società deve valutare ovviamente altre situazioni, ma il futuro del calciatore è una priorità. L’addio del calciatore sembrava certo, ma nelle ultime ore le cose sarebbero cambiate. Di recente, per fortuna, è uscita una notizia che potrebbe rendere davvero entusiasti i tifosi. Nessuno se lo sarebbe aspettato eppure in casa Juve potrebbe esserci una svolta clamorosa.

Sembra infatti che la Juve abbia proposto al suo giocatore un altro anno di contratto. Per una progettualità basata sul lungo periodo non sarebbe l’ideale, ma per un giocatore del genere si potrebbe fare anche una sorprendente eccezione. D’altronde (visto gli ultimi tempi) e il caso Di Maria non sarebbe la prima volta.

Una stagione da 8 gol e 4 assist in campionato non può passare inosservata. L’anno di contratto proposto, come è doveroso ricordare, permetterebbe alla società di sfruttare il cosiddetto Decreto Crescita. La storia tra la Juve ed Adrien Rabiot potrebbe sorprendentemente continuare.