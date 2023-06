Il vestito la copre pochissimo: Federica Nargi show

Federica Nargi sta diventando l’assoluta protagonista di questa estate ormai imminente, le sue ultime foto confermano la leadership sui social.

La showgirl in questo periodo sta sbaragliando la concorrenza delle altre influencer, non c’è giorno dove non appassiona i suoi tanti followers. Federica Nargi ora ha un look sbarazzino, vestitino corto per lei da un luogo davvero magico.

Bella, brava e simpatica, con un particolare gusto nel look. Federica Nargi è sempre più apprezzata, una ragazza che fa il pieno dei like e apprezzamenti proprio per un lato estetico e un atteggiamento che non passa inosservata. Tanti elogi per la moglie di Alessandro Matri, anche se spesso è il suo compagno a stuzzicarla a dovere.

L’ex calciatore della Juve ha spesso ironizzato sulla vanità della Nargi e sul fatto di dover trovare sempre lo scatto perfetto, ma in questo caso possiamo dire che sarebbe stato fantastico anche il primo scatto secondo molti fan. Così, Federica Nargi si mostra in tutto il suo splendore, l’ultima sua foto è già diventata virale.

Federica Nargi, un vestito che la slancia al top

Vive un buon momento, è sempre più cercata dal punto di vista pubblicitario e su Instagram sta diventando una sorta di riferimento per il pubblico femminile. Non è un caso come sia arrivata già a più di quattro milioni di fan, un numero considerevole che sposta decisamente gusti e tendenza. Diventando, come in questo caso, anche un bel veicolo turistico-pubblicitario, Federica Nargi in splendida forma, il suo vestito la mette in risalto in mezzo alla natura.

La Nargi è stata ospite in una struttura della rinomata Isola di Ponza, uno dei luoghi maggiormente caratteristici in Italia. Un luogo incantato che ha messo in risalto la bellezza della showgirl, che ha ricevuto tutto il calore dei fan e non solo dopo il suo messaggio su Instagram: “Ponza è un posto magico dove il mare e la natura di rapiscono il cuore”.

Natura intatta e qualità dell’aria di primo livello per l’Isola di Ponza, una delle mete più celebrate anche dai vip sia per la bellezza mozzafiato da osservare durante il giorno nonché per la movida notturna. Federica Nargi ne diventa regina, apre la stagione turistica con slancio e si prepara a un’estate ricca di appuntamenti. Spesso la showgirl sarà in giro per pubblicizzare qualche altra meta o impegnata in altre promozioni, e al suo fianco ci saranno sempre le due figlie e Alessandro Matri.