Dietrofront e Juve ko: lo prende l’Inter

I bianconeri erano interessati al giocatore, ma adesso potrebbe cambiare tutto. Ecco che spunta l’Inter e la concorrenza si fa dura.

In attesa di capire meglio come la società deciderà di impostare il prossimo futuro, in casa Juve si guarda al mercato. La mancata qualificazione in Champions League, unita anche alla beffa dell’ultimo minuti sull’Europa League, non può che avere affetti non secondari su come la dirigenza bianconera deciderà di agire sul mercato.

La rete di Dybala che, nella più classica beffa dell’ex, porta la Roma in Europa League e condanna la Juve in Conference League, rende il club bianconero ancora meno appetibile sul mercato. Tutto questo in attesa di sapere se la UEFA deciderà di punire la Juve ulteriormente escludendola anche dalla Conference.

Naturalmente, come detto, questa situazione impone ai bianconeri valutazioni specifiche sul mercato. Innanzitutto è molto probabile che un big venga ceduto. La scelta dovrebbe ricadere su uno tra Chiesa e Vlahovic. Il primo è un investimento già ammortizzato, ma il secondo ha più mercato e più possibilità di essere ceduto. Senza dimenticare il mercato in entrata dove però proprio la concorrenza di chi è andato in Champions League potrebbe pesare molto.

Juve, occhio all’Inter per Otamendi. I nerazzurri pronti ad inserirsi

La Juve da tempo è sulle tracce di Otamendi. L’esperto difensore ex Manchester City, in questa stagione in forza al Benfica, è in scadenza di contratto e ha già fatto sapere che difficilmente prolungherà con i portoghesi. La possibilità di prenderlo a zero aveva ingolosito e non poco la Juve, ma adesso sul calciatore argentino si è fiondata anche l’Inter.

Come riporta il giornalista Jorge Picòn sul suo profilo Twitter i nerazzurri sarebbero pronti ad offrire ad Otamendi un contratto per la prossima stagione. L’Inter, a differenza della Juve, può far valere la carta Champions League. Un qualcosa di certamente non secondario che potrebbe spingere il difensore a preferire la soluzione nerazzurri, che gli garantirebbe di continuare a calcare il palcoscenico più prestigioso d’Europa anche in questi anni finali di carriere, piuttosto che doversi accontentare della Conference League.

Quello che è certo è che, nonostante le 35 primavere, Otamendi rappresenta ancora un calciatore di assoluto livello. In questa stagione è stato titolare fisso nel Benfica, sia in campionato che in coppa, e certamente potrebbe dire la sua, sia a Milano che a Torino.