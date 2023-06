Serie A: Berardi in una big, arriva con lo scambio

Domenico Berardi sembra essere ormai pronto ad approdare in una big di Serie A. Si può chiudere con uno scambio.

Dopo una stagione ancora da protagonista con il Sassuolo, Domenico Berardi è pronto al grande salto. L’attaccante ha ammesso in più di un’occasione la sua volontà di giocare in Europa e l’occasione potrebbe capitare già nelle prossime settimane.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, una big di Serie A ha messo nel mirino Berardi in ottica calciomercato estivo e alla fine la fumata bianca potrebbe arrivare con uno scambio. Si tratta di un colpo assolutamente importante e il tutto entrerà nel vivo nel giro di poco tempo.

Calciomercato: Berardi in una big, firma in arrivo

Domenico Berardi è ormai pronto al grande salto. Il Sassuolo questa volta non dovrebbe opporsi alla cessione, ma naturalmente l’offerta deve essere quella giusta altrimenti difficilmente ci sarà la fumata bianca. I ragionamenti in questo senso sono in corso e nelle prossime settimane ci potrebbero essere importanti novità.

Una big di Serie A, infatti, sembra essere pronta a presentare un’offerta importante di calciomercato al Sassuolo per cercare di assicurarsi Berardi. Il tecnico ha già dato l’ok al trasferimento e quindi ora si attende solamente la proposta. Entrando maggiormente nei dettagli, la Roma sembra essere pronta a mettere sul piatto alcune contropartite (piace molto Volpato ai neroverdi ndr) per provare a strappare il capitano del club emiliano. In ballo c’è anche la rinuncia al 30% sulla futura vendita di Frattesi per avere uno sconto sul prezzo.

Una occasione importante per Berardi e per questo motivo il calciatore non sembra essere intenzionato a lasciarsela sfuggire. Vedremo cosa succederà ed alla fine quali saranno le decisioni da parte del club neroverde sulla partenza del giocatore. Sicuramente si tratta di una operazione che entrerà nel vivo nel giro di poco tempo.

Mercato: Berardi nel mirino della Roma

La Roma e Berardi: un matrimonio che quasi certamente si farà in questo calciomercato estivo. Come spiegato in precedenza, il calciatore non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire questa occasione e quindi spingerà per arrivare alla fumata bianca.

Sicuramente molto dipenderà dall’offerta che presenteranno i giallorossi, ma in rosa ci sono molte contropartite che piacciono al Sassuolo e per questo motivo la fumata bianca sembra essere sempre più vicina di quanto immaginato. Naturalmente la strada è ancora lunga e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.