Juventus saccheggiata: se lo portano via subito

Bianconeri vicini alla perdita di un importante elemento dirigenziale della formazione NextGen, sondato da una nuova proprietà.

Chiusi i giochi di campionato, la Juventus ha strappato la magrissima consolazione della partecipazione alla prossima edizione di Conference League. I bianconeri non sono riusciti a raggiungere la Roma, vincitrice con lo Spezia e squadra che ha chiuso davanti in classifica.

Per gli uomini di Massimiliano Allegri, tuttavia, si tratta di un risultato assolutamente deludente perché non in linea con le aspettative iniziali di stagione e il blasone del club. Quel che verrà nel prossimo futuro sarà dunque una mossa necessaria per riportare i bianconeri a competere attivamente non soltanto in Europa ma soprattutto in campionato, dimenticando una volta per tutte il triste epilogo con la vicenda plusvalenze. La stagione è stata abbastanza deludente, una delle peggiori degli ultimi anni.

Lo staff dirigenziale bianconero capeggiato dal presidente Gianluca Ferrero è già pronto a fiondarsi sul mercato. La squadra bianconera necessita prima di vendere e fare cassa e solo poi potrà lavorare in entrata. Con Allegri o no in panchina, molto verrà cambiato. Non solo in campo con la società che potrebbe ritrovarsi una vera rivoluzione anche all’interno dell’organigramma societario.

Addio Juve, Radrizzani pensa in grande: testa a testa tra direttori sportivi

La neo proprietà della Samp con il presidente Andrea Radrizzani avrebbe messo gli occhi su un dirigente della Juve. Nello specifico il club blucerchiato vorrebbe ingaggiare Giovanni Manna, responsabile dell’area tecnica e dirigente sportivo della Juve NextGen.

Radrizzani, a pochi giorni dall’acquisizione delle quote societarie del club blucerchiato retrocesso ufficialmente in Serie B, sarebbe infatti alle prese con la definizione dei ruoli societari. Per questo motivo il dirigente avrebbe bisogno di personale qualificato per riportare in alto il nome dei Doriani nel panorama calcistico italiano.

Oltre a Manna, però, sulle tracce di Radrizzani ci sarebbe anche un’altra vecchia conoscenza bianconera che porta il nome di Claudio Chiellini. Parliamo del fratello dell’ex difensore Giorgio, da poco orfano dell’esperienza da Direttore Sportivo del Pisa proprio nella serie cadetta.

Il testa a testa tra le due figure potrebbe inasprirsi nelle prossime ore laddove lo stesso presidente blucerchiato potrebbe rafforzare i contatti con ambo le parti per definire assieme a ciascuno di essi le proprie aspettative e le eventuali condizioni d’ingaggio. Nulla di trascendentale, se non fosse che i tempi sono già stretti perché a stagione conclusa è tempo di accelerare sulla progettazione del piano stagionale di quella a venire.