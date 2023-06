Sabrina Salerno incanta: l’ultimo scatto fa impazzire i fan

La showgirl torna a stupire i suoi tantissimi followers con una foto davvero scottante: è delirio sui social

Il successo che ha raggiunto negli anni ’80 è ancora nella mente di molti ma Sabrina Salerno, nonostante il passare degli anni, dimostra di essere sempre più bella. Come cantante, ricordiamo tutti il pezzo che ha fatto ballare milioni di ragazzi, parliamo di ‘Boys’, un vero e proprio tormentone.

Ma Sabrina si è distinta anche come attrice in diversi film italiani: celebre la sua commedia con Gerry Calà ‘Fratelli d’Italia’ che spopolò nel 1989. La donna è nata a Genova il 15 marzo 1968 e nonostante la celebrità come cantante sia inevitabilmente calata, è rimasta comunque molto vicina ai suoi fan. Al punto che, tutt’ora, si esibisce spesso e volentieri in Italia – ma anche all’estero.

Donna di una bellezza sconvolgente ed una sensualità quasi inarrivabile, la Salerno è nota per il suo corpo dalle forme davvero esplosive. E nonostante il passare degli anni, il tempo con lei sembra essersi proprio fermato. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo più desiderati e chiacchierati dagli italiani, nonostante i 55 anni il suo fisico sembra quello di una ragazzina.

Sui social continua a mostrare le sue forme giunoniche per la gioia dei suoi tantissimi followers: su Instagram ne conta addirittura 1,3 milioni. Non si può non rimanere estasiati dalla sua bellezza e la sua sensualità. La showgirl è stata sposata due volte e nel 2004, dalla sua seconda relazione che dura tutt’ora, è nato un figlio: Luca Maria Monti.

Sabrina Salerno da applausi: la foto è bollente

E la Salerno lo sa benissimo perchè, praticamente a cadenza quotidiana, pubblica scatti davvero bollenti che la ritraggono in pose ammalianti e lasciano davvero poco spazio alla fantasia.

Proprio seguendo i suoi scatti davvero bollenti, la Salerno ha recentemente aggiunto un’altra foto da urlo alla sua infinita collezione. Sembra proprio che col passare degli anni la cantante diventi sempre più bella. Su una barca in mezzo al mare blu, la Salerno si mostra in tutto il suo splendore con un costume nero che fatica a contenere le sue incredibili forme.

In testa un cappello nero da cowboy ed una sorta di vestaglia ricamata che, aperta al centro, lascia i suoi ammiratori liberi di godere delle sue grazie. Un corpo davvero da urlo contornato da una sensualità che non ha eguali nel mondo dello spettacolo. Sabrina, insomma, ci ha preso ancora: e con scatti del genere l’attenzione non può che essere rivolta sulla sua bellezza senza tempo.