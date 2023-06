Koopmeiners in una Big italiana, affare da 35 milioni

Ancora una stagione di livello per il calciatore dell’Atalanta, Teun Koopmeiners: adesso i bergamaschi sperano in un grande incasso.

Diciamoci la verità, il vero colpo lo ha fatto l’Atalanta già nell’estate del 2021. Soltanto 14 milioni di euro per un calciatore di un livello altissimo e per giunta solo classe ’98, come il centrocampista Teun Koopmeiners, olandese arrivato dall’Az Alkmaar.

Il calciatore era nel mirino di diversi club, tra questi sulle sue tracce c’era anche il Napoli con Cristiano Giuntoli in allerta, ma alla fine il centrocampista è finito proprio a Bergamo. Tra l’altro Teun ha chiuso la stagione nel migliore dei modi, il fortissimo venticinquenne che si è regalato ed ha regalato ai suoi tifosi, una tripletta nella vittoria interna dell’Atalanta contro il Monza. Partita vinta per 5-2 e che ha sancito il quinto posto finale dei nerazzurri. Una bellissima stagione, con proprio Koopmeiners tra i protagonisti.

Ed è per questo che naturalmente, ci sono ora sempre più grandi squadre ad affacciarsi dalle parti del Gewiss Stadium per chiedere informazioni sull’olandese che ad oggi quindi, conta 14 reti in Serie A in due anni. Capace di calciare anche calci d’angolo e punizione, ma è anche un ottimo rigorista, il calciatore è capace di fornire anche un bel numero di assist. Quest’anno, ne ha messi a segno 4 con 10 gol, in 33 presenze di campionato. Non solo numeri perchè parliamo di un calciatore molto abile a centrocampo, un talento di qualità indiscusse.

Colpo Koopmeiners: lo prende una big per 35 milioni

Sicuramente i bergamaschi sperano di non perderlo a breve, ma nella peggiore delle ipotesi, almeno potrebbero guadagnarci molto. Sicuramente l’Atalanta ricaverà una cifra superiore a quanto investito per acquistarlo due anni fa. Si parla di una valutazione davvero importante, ma anche alla portata di una squadra italiana che ora, stando alle voci di mercato, vorrebbe anticipare tutti.

Per il ragazzo con 15 presenze ed una rete in nazionale alle spalle, la valutazione odierna oscillerebbe tra i 30 ed i 35 milioni di euro. Come detto, parecchie big ci starebbero pensando ma ora la Juventus sarebbe pronta a fare sul serio. I bianconeri potrebbero investire parte dei soldi ricavati dalle cessioni con la società già al lavoro per il futuro. Serve un sostituto di Rabiot, in partenza in scadenza in questi giorni.

Potrebbero contare a questo punto, i buoni rapporti tra le due società, ma non è esclusa l’apertura di una possibile asta per il calciatore. Il centrocampista olandese potrebbe finire anche all’estero, già in passato l’ex AZ è stato accostato al Lipsia ed al Liverpool.