Inter, è sempre più vicino: sostituirà Skriniar

La dirigenza dell’Inter è già molto attiva sul calciomercato e a breve potrebbe mettere a segno un importante affare a zero per la difesa

La finalissima di Champions si avvicina a grandi falcate. Il campionato di Serie A si è chiuso, ma all’Inter targata mister Simone Inzaghi manca ancora la partita più importante della stagione. I nerazzurri saranno chiamati a superare l’ultimo ostacolo, per mettere le mani sull’ambita coppa dalle grandi orecchie.

Di fronte però, fra le mura dell’Ataturk Olimpiyat di Istanbul, capitan Lautaro Martinez e compagni si ritroveranno l’armata incredibile guidata da Pep Guardiola. Il Manchester City, fresco vincitore di FA Cup e Premier League, partirà inevitabilmente favorito, dato che la differenza tra le due squadra è alquanto evidente. Ma attenzione a non dare nulla per scontato, a maggior ragione trattandosi di una finale.

Ad ogni modo, la società meneghina è già proiettata al prossimo futuro, con la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta costantemente alla ricerca di ghiotte occasioni al fine di potenziare la rosa a disposizione. In tal senso, come noto, è assolutamente fondamentale intervenire nel reparto difensivo. Stefan De Vrij, alla fine, dovrebbe prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, mentre Milan Skriniar è ormai prossimo all’addio definitivo.

Il centrale slovacco ha già firmato un precontratto col Paris Saint Germain e dal 1° luglio diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della squadra parigina. La ‘Beneamata’ ha provato a trattenere colui che, a tutti gli effetti, è uno degli elementi migliori del gruppo. I nerazzurri non sono riusciti a competere con la forza economica della compagine francese.

Calciomercato Inter, erede Skriniar dalla Spagna: la firma è vicina

In Skriniar ha prevalso il desiderio di cambiare aria andando a percepire uno stipendio di gran lunga più elevato, piuttosto che l’amore per l’Inter. La certezza è una. Per sostituire una pedina del genere, cosa tutt’altro che semplice, va preso un calciatore dallo spessore internazionale, capace di fare la differenza anche nei momenti più delicati.

Nella lista di Marotta, in particolare, spicca il nome di Nacho Fernandez. Il centrale difensivo è stato accostato di frequente alle big italiane in passato. Lo spagnolo, sulla carta, terminerà formalmente il proprio rapporto col Real Madrid tra tre settimane.

I ‘Blancos’, dal canto loro, gli hanno avanzato una proposta per il rinnovo e Carlo Ancelotti ha dichiarato che, secondo lui, Nacho Fernandez resterà a Madrid. I media spagnoli, invece, sostengono che l’Inter e l’entourage del difensore stiano mettendo in atto passi avanti concreti per la firma a parametro zero. Nelle ultime ore sono apparsi rumors contrastanti e il futuro di Nacho resta in bilico.

Secondo ‘El larguero’, infatti, il classe ’90 sarebbe molto vicino a vestire la maglia nerazzurra. Contratto triennale da 4 milioni netti a stagione (grazie al Decreto Crescita), ingaggio superiore a quello che Nacho Fernandez percepisce attualmente al Real. Da aggiungere, ovviamente, garanzie sull’impiego da parte di Inzaghi.