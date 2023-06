Real Madrid, follie per il dopo Benzema: arriva dalla Serie A

I ‘Blancos’ di Florentino Perez pronti ad un clamoroso scippo: il super attaccante arriva direttamente dalla Serie A

Mancano ancora una manciata di settimane alla riapertura ufficiale del calciomercato estivo e le prime ‘bombe’ non faticano ad arrivare. Perchè se Zlatan Ibrahimovic a 41 anni ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, un altro attaccante stellare ha spiazzato tutti.

Karim Benzema andrà in Arabia Saudita, per l’ultimo ricchissimo contratto della sua carriera. L’addio al Real Madrid dopo 14 stagioni lascerà un vuoto impressionante nell’attacco delle ‘Merengues’ che nell’1-1 contro l’Atletico Bilbao ha messo – manco a dirlo – per l’ennesima volta la firma. Il francese ha fatto una scelta di vita e adesso saranno i dirigenti spagnoli, e Florentino Perez, a muoversi di conseguenza. Perchè una società come il Real Madrid non può farsi trovare impreparata e sta già sondando sottotraccia il terreno per almeno un grandissimo colpo proprio lì davanti.

Senza contare, poi, che al di là del bomber vicecampione del mondo, anche big come Asensio e Hazard sono destinati nell’immediato a salutare Madrid. Ma chi al posto di Benzema? I nomi, già nei mesi scorsi, si sono susseguiti a raffica. Adesso, chi rischia di perdere una delle sue stelle più luminose è proprio la Serie A. Due club in particolare rischiano grosso: Florentino Perez è pronto a fare spese folli: ecco di chi si tratta.

Duello in Serie A per il post Benzema: offerta choc

Il primissimo nome sulla lista di Florentino Perez, come è naturale che sia, è quello di Victor Osimhen. Il nigeriano ha letteralmente trascinato il Napoli, a 33 anni dall’ultimo scudetto, alla vittoria del terzo tricolore della storia azzurra.

Prestazioni da vero gigante, sotto porta un cecchino implacabile: il 24enne di Lagos ha chiuso anche come capocannoniere, con 26 reti all’attivo in Serie A. Se sommiamo anche Coppa Italia e Champions League, l’ex Lille arriva addirittura a quota 31, con 5 assist vincenti all’attivo. Circola da mesi la valutazione del patron De Laurentiis per chi vuole il suo bomber: 150-160 milioni di euro, non meno. L’altro profilo da urlo che piace molto al Real Madrid è nientemeno che Lautaro Martinez.

Il ‘Toro’ è reduce da una stagione clamorosa, dove è stato decisivo nella vittoria della Coppa del Mondo della sua Argentina e con l’Inter ha conquistato quasi tutto. Solo Osimhen ha fatto meglio di lui dal punto di vista realizzativo: 21 gol in campionato, 28 incluse le coppe con addirittura 11 assist vincenti. Insomma, la Serie A rischia di perdere uno dei suoi gioielli ed il Real Madrid vuole solo il meglio: da Osimhen a Lautaro Martinez, Napoli ed Inter possono iniziare a tremare.