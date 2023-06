“Conte torna alla Juve”: l’annuncio di mercato è clamoroso

“Conte torna alla Juve”. Una voce scuote il mercato pochi minuti dopo la conclusione del campionato. La nuova stagione è già partita!

Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli è la serata della grande festa per lo scudetto numero 3 della formazione partenopea. Come sempre avviene, al termine di ciascun campionato, accanto a chi gioisce, c’è chi si lecca le ferite.

E la Juventus di ferite ne ha parecchie. La stagione non gli ha risparmiato battaglie su diversi campi ed alla fine è visibilmente stanca. Si tratta adesso di ripartire delineando i punti fermi, a partire dal tecnico, Massimiliano Allegri. Ora che il campionato è terminato, dalle parti della Continassa è necessario che prendano la decisione definitiva sul tecnico di Livorno. Il nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, ancora non è arrivato e pertanto, se il suo arrivo sarà ulteriormente procrastinato o, addirittura, rinviato al prossimo anno, spetterà direttamente a John Elkann sciogliere il nodo-allenatore. Ora.

Riguardo il toto-allenatore in casa Juventus, in queste settimane si sono rincorse le voci più diverse, tra coloro che continuano a sostenere che sarà ancora Massimiliano Allegri a guidare la formazione bianconera e chi, invece, ritiene che vi sarà un clamoroso ribaltone. Il prossimo cambio sulla panchina della Juventus è annunciato direttamente anche da Massimo Mauro. Le parole dell’ex campione di Juventus, Napoli e Udinese non lasciano adito a dubbi.

“Conte torna alla Juve”. Davvero?

Chissà cosa avranno provato i milioni di tifosi della Juventus quando hanno ascoltato le parole di Massimo Mauro, durante la trasmissione Mediaset, Pressing.

L’ex centrocampista di di Juventus, Napoli e Udinese, parlando degli scenari futuri relativi al club bianconero, ha detto che alcuni suoi amici gli hanno riferito che “potrebbe tornare Conte alla Juventus“. Un ritorno che riaccennerebbe passioni, e divisioni forti, all’interno del tifo bianconero tra chi non dimentica come il ciclo dei nove scudetti consecutivi sia iniziato proprio con il suo tris tricolore in tre anni e chi, invece, non gli perdona di essersi seduto, e aver vinto addirittura uno scudetto, sulla panchina dei rivali più acerrimi.

Sono questi i giorni che porteranno la Juventus alla decisione finale. Allegri o Tudor, Motta fino al ritorno di Conte. La componente economica mai, come in questo frangente, assumerà una valenza forse determinante. La nuova Juventus potrà sobbarcarsi l’esborso economico per il saldo totale dei restanti due anni di contratto di Massimiliano Allegri e poi far sottoscrivere un accordo pluriennale, con ingaggio a doppia cifra, ad Antonio Conte? Nella risposta a questa domanda è racchiuso il destino dell’eventuale ritorno del tecnico salentino nella “sua” Torino.