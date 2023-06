Roma, stangata in arrivo: la UEFA ci va giù pesante

Le immagini dall’aeroporto di Budapest hanno fatto il giro dei social: la UEFA ci va giù pesante per la Roma, ora cosa succede?

La direzione arbitrale di Anthony Taylor è stata duramente criticata da Josè Mourinho e dai calciatori della Roma. Le ripercussioni sono arrivate anche in aeroporto con l’arbitro inglese che è venuto aggredito verbalmente e fisicamente.

Il fischietto inglese non sarà fermato dalla UEFA visto che la sua conduzione di gara è stata giudicata positivamente, come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Un momento delicato in casa Roma con la stangata in arrivo nella capitale italiana. La compagine giallorossa sta pensando già alla prossima stagione, ma attenzione alle sanzioni in vista della prossima Europa League. Un’altra stagione deludente in Serie A con numerose sconfitte collezionate nell’arco dei dieci mesi: Dybala e compagni si sono messi in luce ancora una volta in campo internazionale dopo il trionfo in Conference League.

Roma, la squalifica della UEFA: ecco cosa succede ora

Le novità potrebbero arrivare nell’arco di un mese con la squalifica che sarà molto dura. I comportamenti non sono stati adeguati per una finale europea: tante critiche per l’arbitro Taylor sfociando nella massima tensione.

Nel giro di poco tempo potrebbe arrivare la squalifica di José Mourinho. L’allenatore portoghese dovrebbe restare alla guida dei giallorossi anche in vista della prossima stagione. C’è di tempo fino ad un mese con il primo grado previsto a fine giugno, dopo le altre due finali di Conference e Champions League per poi arrivare alla Nations League. Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, potrebbero arrivare fino a quattro turni di stop per il portoghese da scontare nella prossima Europa League.

Lo stesso Special One ha rivelato che continuerà il suo percorso alla guida tecnica dei giallorossi. In caso di vittoria dell’Europa League, il portoghese sarebbe potuto andare via. Gli abbonamenti all’Olimpico per la prossima stagione sono stati polverizzati con l’entusiasmo che non è scemato minimamente. I tifosi giallorossi credono ancora nel progetto tecnico di Mourinho, che è diventato ormai il loro leader spirituale in campo e fuori.