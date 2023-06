Sergio Ramos in Serie A: destinazione clamorosa

Sergio Ramos è ai titoli di coda con il Psg e potrebbe tentare una nuova avventura proprio in Italia. C’è una possibile clamorosa destinazione

Il campione spagnolo ha vissuto molti alti e bassi nella sua doppia stagione a Parigi e adesso, a 37 anni suonati vuole provare a cimentarsi con un altro campionato importante.

Era l’estate del 2021 e Sergio Ramos, assieme a Leo Messi, scelse di raggiungere Parigi per provare la scalata alla Champions League. Lui che con Ancelotti e Zidane aveva alzato al cielo la bellezza di 4 coppe dalle grandi orecchie, poteva fare al caso dei francesi. Al-Khelaifi non ha badato a spese per il contratto, specie considerando che fu acquistato a parametro zero e quindi senza esborso per il cartellino. Nonostante la doppia cifra dello stipendio, però, l’idillio tra il Psg e l’ex madridista è durato solo un paio di stagioni.

All’inizio il suo rendimento è stato fortemente influenzato da problemi fisici (la pubalgia), mentre in questo campionato ha giocato sicuramente di più. Un totale di 33 presenze in Ligue 1 e anche un paio di gol ad impreziosire il tutto, tanto per dimostrare di non essere finito. Ora che il suo contratto è in scadenza, Ramos deve decidere cosa fare da grande. A 37 anni, il classe ’86 cresciuto al Siviglia non ha però nessuna intenzione di mollare.

Sergio Ramos, possibile interesse del Milan: il nodo è l’altissimo ingaggio

Per quanto riguarda il futuro di Sergio Ramos si era parlato di due destinazioni in particolar modo. I colleghi di Calciomercato.it scrivevano di squadre interessato a lui in MLS e in Arabia Saudita. Soldi importanti che però non lascerebbero molto spazio all’ambizione di successi prestigiosi.

Proprio per questo alcuni intermediari stanno pensando di offrire l’ex capitano del Real Madrid ad almeno un paio di squadre in Serie A. Su tutte c’è il Milan, che dopo aver salutato Zlatan Ibrahimovic (ha comunicato il ritiro ufficiale dal calcio giocato) potrebbero aver bisogno di un nuovo leader nello spogliatoio. Il problema è che anche avendo centrato la qualificazione alla prossima Champions League, i rossoneri non sono particolarmente propensi a spendere tutti i soldi necessari a coprire l’ingaggio dello spagnolo.

Qualora “Il Diavolo” dovesse declinare, attenzione anche alla Roma che con la probabile permanenza di José Mourinho sta cercando profili di esperienza per alzare il livello della propria rosa. Anche nel 2021 i giallorossi fecero un sondaggio, ma vennero poi superati dalla concorrenza del Psg.