Monica Bertini baciata dal sole: l’ultimo selfie infiamma Instagram

Monica Bertini sta divendando sempre più popolare: la conduttrice sfoggia selfie che infiammano il web.

Elegante, sensuale e bravissima. Monica Bertini è una delle giornaliste italiane più amate che ogni giorno delizia il pubblico conducendo diversi programmi. La quarantenne sta vivendo un momento di forte popolarità grazie alla sua impeccabile professionalità.

Ha iniziato a collaborare con le tv private una volta terminati gli studi. Successivamente, è entrata a far parte di Sportitalia dove l’abbiamo conosciuta soprattutto per i programmi di calciomercato. Nel 2014 arriva il grande salto: la bellissima parmense si spostò a Sky Sport e la sua carriera ne ha giovato parecchio

Passano due anni e arriva la chiamata di Mediaset alla quale Monica non può rinunciare. Oggi la Bertini è una delle giornaliste italiane più apprezzate e amate grazie alla conduzione di programmi quali Pressing, storico talk show calcistico con alle spalle tanti anni di programmazione, e Sport Mediaset, telegiornale che va in onda su Italia 1 ogni giorno.

Quando si parla della Bertini non si può non accennare alla sua bellezza, alla sua femminilità dirompente che si palesa sia in tv che sui social network. I suoi outfit sono sempre apprezzati così come le due forme abbondanti e tipicamente mediterranee. Su Instagram i numeri parlano chiaro: conta 482 mila followers, quindi quasi mezzo milione di seguaci stregati dalla bellezza e dalla professionalità della conduttrice.

Monica Bertini baciata dal sole: selfie da diva e strage di cuori. Fan senza fiato

Monica Bertini usa i social network a cadenza quasi giornaliera. Ama mostrarsi per quel che è, ossia una ragazza formosa e straripante. E i fans non possono non apprezzarla tanto che nei commenti ogni tanto c’è qualcuno che propone addirittura di sposare la giornalista!

Tralasciando l’aspetto social, Monica tiene molto alla sua vita privata e usa il suo profilo Instagram soltanto per pubblicare qualche momento che merita di essere condiviso. La Bertini insomma da una parte cerca di mantenere una certa popolarità, ma dall’altra intende preservare la sua privacy, come è giusto che sia.

Con l’arrivo dell’estate chiaramente la giornalista emiliana si scatena a suon di foto. In un recente scatto social, la Bertini appare in costume mentre era intenta a prendere il sole con i suoi cani che non la mollano mai. In poco più di 48 ore dallo scatto, la foto ha raccolto numeri importanti (e possiamo intuire il motivo): 50mila likes e quasi mille commenti a dimostrazione della potenza social della giornalista Mediaset.