Juve, Di Maria fa infuriare i tifosi: intreccio social

Juventus, scoppia la polemica per il comportamento di Di Maria: l’intreccio sui social fa infuriare i tifosi.

Con la vittoria di Udine, una vera vittoria di Pirro, si è chiusa una stagione drammatica per la Juventus. Una stagione che, a dirla tutta, aveva già trovato il suo epilogo qualche giorno prima, nei tribunali, quando il patteggiamento aveva consentito alla nuova Juve di mettersi alle spalle il ‘marciume’ lasciato dalla vecchia dirigenza. Nonostante il campionato sia ormai in archivio, prima di tuffarsi nel futuro, c’è però ancora una coda polemica che in queste ore sta dominando nel mondo del web. Ed è una polemica innescata da uno dei grandi flop di quest’annata da dimenticare: Angel Di Maria.

Che il rapporto idilliaco tra il Fideo e la piazza bianconera degli scorsi mesi sia andato logorandosi nelle ultime uscite è evidente, palese, sotto gli occhi di tutti. Le vicissitudini societarie hanno smorzato l’entusiasmo dell’ex PSG, che ha chiuso la sua stagione in calando, con pochissime giocate degne di nota e tanti momenti di buio pesto.

Più che il suo scarso contributo sul campo, a far infuriare i tifosi sono stati però i suoi gesti, i suoi comportamenti, quella mancanza di stimoli inaccettabile per un fan. Tutti vorrebbero vedere sempre il massimo dell’impegno da chi indossa la propria maglia del cuore. Invece, Di Maria è parso quasi disinteressarsi delle cose juventine negli ultimi tempi. E lo ha dimostrato fino alla fine, tenendo fede beffardamente al motto del club. Sui social si è infatti lasciato andare a un gesto clamoroso, attirando le ire dei suoi tifosi.

Di Maria fa infuriare i tifosi della Juve: colpo basso sui social da parte dell’argentino

Sarà che il legame di sangue vale più di ogni senso di appartenenza al club che paga lo stipendio, ma a quanto pare Di Maria non si è per nulla dispiaciuto dell’epilogo di questo campionato. La vittoria di Udine non è bastata alla Juve per evitare le forche caudine della Conference League. Ma questo a lui poco importa. Lo ha dimostrato con un semplice gesto sui social, un complimento, un like galeotto che, in questo momento storico, avrebbe potuto evitare.

Il Fideo ha voluto infatti far sentire il proprio supporto a un ex juventino, Paulo Dybala. La Joya ha esultato sui social dopo aver trasformato il rigore del definitivo 2-1 con cui la sua Roma ha ribaltato lo Spezia e ha conquistato aritmeticamente l’Europa League. E Di Maria, grande amico di Paulo, ha voluto fargli i complimenti, indirettamente, con un like decisamente evitabile.

Mentre con quel gol la Roma ha infatti confermato il suo posto in Europa, la Juventus ha visto concretizzarsi l’onta della qualificazione in Conference League. E questo per i tifosi bianconeri, che quasi sperano nella mannaia dell’UEFA per non dover giocare una manifestazione di così basso valore per il lignaggio della squadra, è stato un vero affronto.

Sono così partite vere e proprie manifestazioni di dissenso nei confronti dell’ex PSG, dimostratosi ancora una volta indelicato nei confronti di un’intera tifoseria e di un intero ambiente. Dall’altro lato c’è però anche chi ha apprezzato questo suo gesto di sportività. In particolare i tifosi della Roma, che già sognano di vedere il prossimo anno il Fideo in giallorosso. Il campionato è appena finito, il mercato sta per iniziare: sognare è lecito, mai come in questo momento.