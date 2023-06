Incasso bianconero per la Roma: 30 milioni

La Roma potrebbe vedere assaltata la propria stella, valutata intorno i 30 milioni di euro. I bianconeri sono nettamente interessati.

La sconfitta in finale di Europa League è una mazzata davvero importante in casa Roma. Non solo per aver perso la possibilità di conquistare un altro trofeo internazionale nel giro di 2 stagioni. Ma anche per tutti i risvolti futuri che avrebbe comportato tale vittoria.

I giallorossi hanno infatti perso l’occasione di qualificarsi in Champions League, una competizione che avrebbe portato introiti importantissimi alla società capitolina. Senza questi ricavi, la famiglia Friedkin è di fatto costretta a vendere qualche gioiello della rosa di José Mourinho per cercare di fare cassa. Uno dei possibili partenti da casa Roma è Roger Ibañez. Difensore coriaceo e combattivo, anche se dalle prestazioni troppo altalenanti.

Il brasiliano classe ’98 è un pezzo pregiato per età e capacità della squadra di Mourinho. Ma non mancano le possibili proposte per Ibanez, in particolare dall’estero. Ancora è presto per capire se il futuro di Ibañez possa essere a Roma o altrove. Ma di certo rappresenta uno dei calciatori che la società giallorossa potrebbe seriamente sacrificare. Un asset di mercato importante, ma neanche così insostituibile viste le prestazioni altalenanti dell’ultima stagione.

Ibañez cercato in Premier League: la Roma lo valuta almeno 30 milioni di euro

Sulle tracce di Roger Ibañez ci sarebbe in particolare il Fulham. Ovvero uno degli storici club di Londra che viene da un’annata anche particolarmente positiva, culminata con un buon decimo posto che l’ha vista sempre lontanissima dalle zona pericolose del campionato inglese. Il Fulham potrebbe virare forte su Ibañez qualora dovesse cedere il proprio gioiello difensivo Tosin Adarabioyo, centrale inglese con origini nigeriane classe ’97, autore di un ottimo campionato.

Il calciatore in questione è richiesto da moltissimi top club, in particolare da Inter, Newcastle e Monaco. Il ricavato della cessione di Adarabioyo potrebbe dunque essere speso per il difensore della Roma. Come già detto, per la Roma la partenza di Ibañez sarebbe dura ma allo stesso tempo non così drammatica. Al suo posto Mourinho avrebbe già individuato un difensore centrale di piede mancino, che si integrerebbe perfettamente nel 3-5-2 giallorosso.

Stiamo parlando del francese Evan N’Dicka, calciatore in scadenza con l’Eintracht Francoforte e sempre più vicino a firmare a costo zero per la Roma. Roger Ibañez, brasiliano con passaporto italiano, è sbarcato a Roma nel 2020 dall’Atalanta, costato 9 milioni di euro. In stagione ha disputato 48 partite segnando 3 gol, risultando uno dei fedelissimi di Mourinho.