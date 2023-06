Juve, affare in Serie A: si chiude a metà prezzo

La Juventus targata mister Massimiliano Allegri potrebbe chiudere a breve un rilevante affare con un’altra big di Serie A: prezzo più basso

Chiusa definitivamente la stagione, adesso la Juventus deve concentrarsi a pieno sul futuro. Compito tutt’altro che semplice, dato che la ‘Vecchia Signora’ ha vissuto una delle peggiori annate sportive di sempre. Una situazione alquanto surreale, che inevitabilmente ha condizionato parecchio l’andamento della truppa bianconera sul campo.

Dopo la nuova penalizzazione inflitta dalla Corte d’Appello Federale, Adrien Rabiot e compagni hanno definitivamente mollato la presa e nello scontro diretto col Milan all’Allianz Stadium è giunto il verdetto sulla Champions. I torinesi, al contrario della compagine rossonera guidata da Stefano Pioli, non prenderanno parte alla prossima edizione della massima competizione europea. Questo obbliga a mettere in atto un vero e proprio ridimensionamento all’interno della rosa.

La società, dal canto suo, ha già raggiunto un accordo quinquennale con Cristiano Giuntoli. Il ds quasi sicuramente diventerà il nuovo direttore sportivo del club di Exor. La volontà, ad ogni modo, è rinforzare il più possibile la rosa attualmente a disposizione. C’è la consapevolezza che diverse pedine abbandoneranno la nave e presumibilmente sarà necessario cedere un big. In tal senso, il maggior indiziato è senz’altro Dusan Vlahovic, specialmente se dovesse restare Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Il feeling tra il tecnico livornese e il bomber serbo non è mai scattato, poiché la visione di calcio dell’allenatore ex Milan non si sposa a meraviglia con le caratteristiche del centravanti, limitato negli scorsi mesi dalla pubalgia che lo ha letteralmente tormentato. La valutazione di Vlahovic si attesta intorno ai 60-70 milioni di euro, soldi che sarebbero di grande aiuto alla causa torinese.

Calciomercato Juventus, affare a metà prezzo in Serie A

È molto probabile, inoltre, che la carriera del classe 2000 prosegua all’estero, ma la Juventus potrebbe chiudere a breve anche un altro affare in uscita con una big di Serie A.

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Luca Pellegrini, terzino sinistro di proprietà della ‘Vecchia Signora’ approdato in prestito alla Lazio di Maurizio Sarri lo scorso gennaio, dopo l’esperienza non felicissima in Germania all’Eintracht Francoforte.

Il calciatore romano, stando a quanto si apprende da ‘La Repubblica’, spera di rimanere nella capitale sponda biancoceleste, anche considerando che da qualche mese sta vestendo la maglia della sua squadra del cuore.

Per quanto concerne il riscatto, la cifra fissata dalle parti in causa è 12 milioni di euro, ma la società capitolina, capitanata dal presidente Claudio Lotito, punterebbe a chiudere l’operazione a metà prezzo, dunque intorno ai 6 milioni. Necessario riaggiornarsi nelle settimane a venire, al fine di trovare l’intesa definitiva. Ma si registra ottimismo.