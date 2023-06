Juventus, pioggia di milioni in arrivo. Ma Allegri non sorride

La Juventus potrebbe presto incassare un bel po’ di milioni. Una notizia che però non farà piacere ad Allegri.

Incassato il -10 dalla Giustizia Sportiva, la Juventus ha dovuto dire addio alle possibilità di qualificazione in Champions League. Un duro contraccolpo, sia dal punto di vista sportivo, ma anche da quello economico. La non qualificazione alla massima competizione europea per club è infatti un problema anche dal punto di vista dei mancati introiti.

Non stupisce quindi che il mercato in uscita diventi, per la società bianconera, una questione di primaria importanza. In primis perché ci sono situazioni che appesantiscono il monte ingaggi da sistemare, vedasi i vari ritorni dai prestiti, ma anche perché, proprio attraverso un sacrificio di un big i bianconeri potrebbero ritrovare quel gruzzoletto in grado di coprire le lacune della rosa.

Il quotidiano Tuttosport parla chiaramente di come il big sacrificato potrebbe essere Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è infatti il calciatore al momento con più mercato e non è quindi ipotesi così campata in aria un suo addio. Cosa che naturalmente farebbe piacere alla dirigenza, visti i milioni incassati, un po’ meno a Massimiliano Allegri, il quale è ancora in dubbio sul suo futuro in bianconero, che si vedrebbe privato di un big fondamentale per il reparto offensivo.

Juventus, pronto il sacrificio di Vlahovic: chiesti 80 milioni

Tuttosport in prima pagina titola chiaramente “80 milioni o non parte”. Eloquente titolo per descrivere al meglio la situazione attorno all’attaccante serbo. Il Bayern Monaco, squadra che sembra più convinta di tutto nel prelevarlo, avrebbe già inviato un’offerta di 50 milioni.

Troppo poco per la Juventus che appunto rilancia con 80 milioni. O questa cifra o nulla. Non è escluso nei prossimi giorni un ulteriore rilancio da parte dei bavaresi. A questo piunto bisognerà vedere cosa farà la Juventus, se starà ferma sulle sue posizioni o accetterà di fare qualche passettino incontro al Bayern.

Vlahovic in questa stagione ha sofferto in alcuni periodi la crisi di gioco e risultati della Juventus. Nonostante questa non sia stata certo la sua migliore stagione in carriera, l’attaccante serbo è comunque riuscito ad andare in doppia cifra. Numeri che, uniti comunque alle indubbie potenzialità de calciatore, hanno attirato l’interesse del Bayern Monaco. Per la relativa gioia da un lato della dirigenza, pronta a contare gli 80 milioni richiesti, ma anche per la tristezza di Allegri che potrebbe fare i conti con un pesante addio già ad inizio mercato.