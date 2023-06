Calciomercato, Ibrahimovic lascia il Milan: giocherà ancora, la sua nuova squadra

Ormai è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic dirà addio al Milan con l’ultimo saluto a San Siro. La sua scelta è già arrivata: continuerà a giocare

Da anni è uno degli attaccanti più valorosi di tutti i tempi. Il campione svedese vorrebbe continuare a mettere in circolo il suo enorme talento e la sua tempra caratteriale fuori dal comune. Ibra è sempre stato un considerato un pericolo costante in area di rigore regalando gioie a tanti tifosi.

Ha militato in tantissimi top club d’Europa partendo dall’Ajax per poi volare alla Juventus: qui c’è il suo exploit definitivo per poi vestire le maglie di Inter, Barcellona, Milan e Manchester United. Negli ultimi anni ha fatto il suo ritorno in Italia dopo l’esperienza in MLS ai Los Angeles Galaxy per continuare a dimostrare in Europa tutto il suo valore. Una sfida con se stesso nonostante l’età che avanza sempre di più. Ora ci sarà l’arrivederci a San Siro per l’ultima gara di Serie A contro l’Hellas Verona. Un motivo per essere presenti per l’ultimo saluto al campione svedese.

Calciomercato, Ibrahimovic ha preso la decisione: ancora in Serie A

Nell’ultima stagione Ibra ha dovuto fare i conti con tanti infortuni, soprattutto quello al ginocchio. L’attaccante svedese è voglioso, però, di continuare a giocare ancora in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Ibra potrebbe firmare con il Monza. Galliani lo conosce molto bene e così anche Raffaele Palladino: l’attuale allenatore della squadra brianzola è stato il suo compagno di stanza proprio ai tempi della Juventus. La sua esperienza potrebbe essere benefica ad un gruppo giovane in grado di collezionare già risultati importanti in Serie A.

Una corte spietata da parte del Monza, come ha rivelato lo stesso Ibra in varie interviste. La sua scelta ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni per continuare a mettersi al servizio dei più giovani. La sua carriera è stata ricca di successi, ma gli è mancata la Champions League. Una forza della natura incredibile diventando anche negli ultimi anni il regista perfetto nel reparto offensivo grazie alla sua tecnica sopraffina.

Ibra non vuole quindi mollare per chiudere al Monza la sua carriera entusiasmante: la sua forza è soprattutto mentale riuscendo a sopportare e superare alla grande ogni tipo di ostacolo. Lascia e raddoppia: il Monza lo aspetta a braccia aperte.