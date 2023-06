Pagano subito la clausola: Dybala al passo d’addio

Un super club d’Europa paga la clausola e porta via Dybala dalla Roma: l’ipotesi è clamorosa, un’occasione imperdibile

Per Paulo Dybala è stata una stagione di alti e bassi. L’arrivo alla Roma l’estate scorsa a parametro zero è stato un grande colpo di mercato. Che purtroppo non ha portato il risultato sperato: per il secondo anno di fila, i giallorossi di José Mourinho hanno fallito l’accesso alla Champions League.

La sconfitta contro il Siviglia in finale di Europa League costa carissimo alla Roma, che aveva deciso di “mollare” il campionato per fare all-in in Europa. La vittoria avrebbe garantito la qualificazione in Champions ma a spuntarla ai rigori sono gli spagnoli. Non è servito a niente il gol di Dybala che aveva sbloccato il risultato nel primo tempo.

La Joya, più inserito che mai nel contesto, dopo il rigore realizzato da Montiel (che solo qualche mese fa, invece, gli aveva regalato la gioia del Mondiale) è scoppiato in lacrime. Quella a Budapest potrebbe esser stata la sua ultima partita con la maglia della Roma: fra le tante ipotesi ce n’è una che sarebbe per lui irrinunciabile.

Dybala via da Roma, l’offerta è irrinunciabile

L’estate scorsa Dybala ha scelto di accettare l’offerta della Roma per ripartire. E ci è riuscito: nonostante i tanti infortuni, l’argentino ha dimostrato di essere un calciatore di categoria superiore. Il suo destino, a questo punto, potrebbe incrociarsi con quello di un altro argentino, il migliore di tutti.

Christopher Galtier ha infatti annunciato l’addio di Lionel Messi al Paris Saint-Germain. Dopo soli due anni, e senza essere riuscito a portare a casa l’obiettivo Champions, la Pulce ha deciso di andare via. Il futuro potrebbe essere in Major League Soccer: c’è la proposta dell’Inter Miami, ma il suo sogno sarebbe quello di tornare al Barcellona. Senza dimenticare l’opzione Arabia Saudita dove ritroverebbe il vecchio rivale Cristiano Ronaldo. Vedremo quello che succederà.

Intanto il PSG ha bisogno di un sostituto e l’ultima idea potrebbe essere proprio Dybala, sfruttando la clausola rescissoria presente nel contratto dell’ex Juve con la Roma. Può liberarsi infatti per soli 12 milioni di euro. Una cifra troppo allettante per il club francese, che potrebbe assicurarsi il suo talento ad un costo irrisorio e con uno stipendio molto più basso rispetto agli oltre 30 milioni di Messi.

A quel punto, oltre a Dybala, Campos potrebbe decidere di puntare anche su qualcuno altro e completare il reparto. Sarebbe un duro colpo per i tifosi della Roma, che potrebbero salutare anche Mourinho: il futuro del portoghese si deciderà nelle prossime settimane, e occhio alla possibile reunion proprio con Dybala sotto la Torre Eiffel.