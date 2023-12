Totti torna alla Roma: il capitano svela la verità

Francesco Totti è sempre l’uomo più amato dai tifosi della Roma, il suo ritorno in società sta diventando un argomento molto scottante

L’ex capitano giallorosso Francesco Totti è in ballo per un posto da dirigente. La possibilità di vedere Totti è un sogno per la tifoseria, ne ha parlato lo stesso protagonista.

L’entusiasmo per la Roma cresce non per le prestazioni in campo quanto per le prospettive future. Il derby non ha convinto più di tanto, la squadra di Mourinho è sembrata bloccata e poteva fare forse molto di più domenica contro una Lazio non troppo brillante.

Il campo lascia perplessità, il futuro invece regala brividi inattesi. Francesco Totti può tornare alla Roma, l’opzione sarebbe festeggiata a dovere dalla tifoseria, che stima l’ex capitano anche al di là di quanto fatto vedere con la numero 10 addosso. Un ruolo da dirigente per Totti è il sogno concreto dei sostenitori giallorossi.

Totti alla Roma, le chance per un bis

L’idolo dei romanisti ha così spiegato quali saranno le sue prospettive per il futuro. Totti è stato intervistato da un suo ex compagno di squadra come Hidetoshi Nakata, insieme hanno vinto lo scudetto del 2001, l’ultimo della storia giallorossa. Il nipponico ha avuto così un colloquio con il suo ex capitano ai microfoni di DAZN, la risposta d’obbligo sul futuro è stata netta: Francesco Totti non ha escluso il ritorno.

La passione dell’ex attaccante verso la Roma è sempre al massimo livello, Totti ha così annunciato quale potrebbe essere il suo compito all’interno dei giallorossi. Un ambito nuovo per lui in ballo, l’ex numero 10 ricoprirebbe una casella che manca alla squadra e alla società: “Mi piacerebbe avere un ruolo accanto alla squadra, quello del direttore tecnico. Siamo uomini di campo, se non lo facciamo noi…”.

Francesco Totti come figura tra squadra e società, una modalità moderna per restare in campo ma anche per rappresentare la Roma fuori dallo stadio. L’idea piace anche ai tifosi, il pensiero di Totti al momento rimane tale ma tanto basta per accendere l’entusiasmo dei giallorossi. Una figura come quella dell’ex capitano sarebbe utile per ridare slancio alla tifoseria e diventare l’uomo simbolo del nuovo corso per il futuro.

Il ritorno di Totti dipenderà anche da cosa accadrà prossimamente in campo e su chi sarà l’erede di Mourinho. L’ipotesi di Antonio Conte in panchina potrebbe aprire anche le porte a Totti con un ruolo importante per supportare l’ex tecnico di Juve e Inter, mantenendo comunque un’autonomia importante.