Doppio Sì per la Juve, Allegri lo avrà subito

La Juventus è pronta ad accontentare mister Allegri in vista di gennaio: doppio sì, la firma del gioiello è vicina

Saranno settimane bollenti per la Juventus di Massimiliano Allegri. Da un lato c’è il campo, che sta comunque regalando soddisfazioni alla ‘Vecchia Signora’ reduce da un biennio quasi disastroso.

Il sogno Scudetto non è poi così lontano ma ogni discorso passerà inevitabilmente dalla prossima sessione di calciomercato. Perché le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli peseranno come macigni nell’economia di un’annata che, nonostante l’assenza di impegni europei, sarà comunque molto dura per i bianconeri. ‘La Gazzetta dello Sport’ torna a parlare delle prossime scelte di mercato della Juventus con un’ottima notizia per Massimiliano Allegri.

Una delle primissime opzioni per rinforzare il centrocampo bianconero già nel mese di gennaio pare avvicinarsi a grandi passi alla ‘Vecchia Signora’. Nei giorni scorsi Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono volati in Inghilterra per assistere a Tottenham-Chelsea anche se le novità riguardanti il mercato bianconero arrivano da poco più lontano da Londra.

Ci siamo, colpo da sogno: firma subito con la Juve

Pare infatti che il direttore sportivo della Juventus abbia segretamente incontrato l’agente di Kalvin Phillips, uno degli oggetti del desiderio di Allegri per sopperire alle grave mancanze in mediana. Il 27enne di Leeds, tramite il procuratore, avrebbe già dato il suo sì all’approdo in quel di Vinovo ad inizio 2024.

Una meravigliosa notizia con un’altra ancor più forte: perché il Manchester City sembrerebbe disposto a trattare la cessione in prestito. Un’opzione che Giuntoli, non potendo spendere granché nel mese di gennaio, ha sempre fortemente caldeggiato. L’agenzia Stellar cura gli interessi di Fagioli – per cui si sta trattando il rinnovo – ma allo stesso tempo pure quelli di Phillips che si è detto disposto ad approdare alla Juve a gennaio anche solo per sei mesi.

8 presenze e solo 215′ in campo agli ordini di Pep Guardiola che non si è mai opposto alla sua partenza: e visto lo scarso impiego, giocare con grande continuità alla corte di Allegri rappresenta un’occasione d’oro per Phillips, anche in ottica Nazionale ed Europeo. Il City avrebbe quindi aperto al prestito visto che il giocatore piace al Newcastle – che ha perso Tonali e sta corteggiando Phillips – e non vorrebbe mai rinforzare una rivale.

In Europa, poi, la Juve non gioca le coppe europee e non vi sarebbe il rischio per i ‘Citizens’ di ritrovarsi Phillips da avversario, dopo aver staccato un assegno di 50 milioni di euro per strapparlo al Leeds soltanto un anno e mezzo fa. Resta il nodo ingaggio da 5 milioni netti a stagione.