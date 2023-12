Marialuisa Jacobelli esagerata: scollatura pericolosa

La giornalista bergamasca Marialuisa Jacobelli, figlia di Xavier, stupisce tutti per il fisico che propone sui social

Marialuisa Jacobelli è uno dei volti principali di ‘DAZN’, piattaforma che detiene i diritti di trasmissione delle gare di Serie A. Approdare in una realtà del genere è stata una grande soddisfazione per una come lei, che fino a pochi anni fa lavorava nelle televisioni locali.

La passione per il calcio è sempre stata viva e di questo deve ringraziare il padre Xavier Jacobelli, nota firma del giornalismo italiano nonché uno degli editorialisti di punta di Tuttosport. Il padre di sicuro ha insegnato alla figlia l’arte del mestiere, ma c’è da dire che Marialuisa ha avuto la capacita di ottenere quel che ha ottenuto grazie alle sue sole forze.

Parliamo di una giornalista molto versatile e che negli ultimi anni ha svolto in modo eccellente il ruolo di bordocampista per Dazn.

Ma Marialuisa è anche una donna straordinaria e che vanta un passato di modella degno di nota: del resto, per lei è sempre stato semplice lavorare in questo ambiente grazie al fisico che si ritrova.

Marialuisa Jacobelli: lo zoom è d’obbligo

Marialuisa, nel suo piccolo, ha lavorato anche in televisione sfruttando alla grande la sua immagine. Nel 2020, prima di approdare quindi a DAZN, è diventata una delle cosiddette tentatrici di Temptation Island, noto programma di Canale 5 ideato da Maria De Filippi.

All’epoca la giovane bergamasca vantava meno esperienza di oggi, ma nonostante questo mostrava tenacia e un carattere che molte altre non avevano.

Nata a Bergamo più di trent’anni fa, la splendida Jacobelli si è fatta, come si suol dire, le ossa in giro per le televisioni locali. Ha lavorato dapprima nei programmi TopCalcio24 e Direttacalcio, dopodiché ha cominciato a collaborare per la rete Telelombardia.

Tutte queste esperienze gli sono servite molto per crescere e per diventare quella che è oggi. Prima di approdare a Dazn, ha lavorato anche in Rai dimostrando un grande talento da conduttrice.

Il successo che ha ottenuto in tv, di conseguenza, le ha portato numeri pazzeschi anche sui social. Su Instagram, per esempio, ha superato da tempo quota tre milioni di follower. Sono dati che confermano quanto la giornalista sia amata dal suo pubblico che molto spesso non può fare a meno delle sue foto (e del suo lato A decisamente abbondante, come si può ben vedere nell’ultimo scatto pubblicato e proposto in precedenza).