“Siete pazze”: Chiara Nasti non perdona, la modella perde le staffe

Una hater di Chiara Nasti ha attaccato la modella napoletana, che si è resa protagonista di una reazione molto dura: ecco cosa è successo

La coppia che vede protagonisti Mattia Zaccagni e Chiara Nasti attira particolarmente l’attenzione del grande pubblico. I due innamorati sono convolati a nozze lo scorso martedì’ 20 giugno, nella Basilica romana di Santa Maria in Aracoeli.

Un giorno speciale che entrambi ricorderanno per sempre. E sul finire del 2022, la nota influencer napoletana è diventata mamma di Thiago, il bimbo concepito proprio insieme all’attaccante di proprietà della Lazio. Insomma, Zaccagni e Nasti danno la netta impressione di essere parecchio affiatati e sembra che riescano a cavarsela bene anche ricoprendo il ruolo di genitore.

Chiaramente non mancano gli aiuti da parte di terze persone, visto che dal punto di vista economico la famiglia non ha problemi né preoccupazioni. Chiara Nasti, dal canto suo, si tiene molto attiva sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 2 milioni di followers. A questo proposito, spesso e volentieri la dolce metà dell’ex Verona condivide degli scatti che immortalano il piccolo Thiago in posa con lei o anche da solo.

Ad ogni modo, l’influencer nata a Napoli nel 1998 è vittima di frequente di veri e propri attacchi da parte degli haters, i cosiddetti leoni da tastiera. Chiara però, oltre che per il suo fisico a dir poco mozzafiato, è nota anche per il suo carattere fumantino.

Lady Zaccagni, che compirà 26 anni il prossimo 22 gennaio, non è una che le manda a dire. Difatti, nelle scorse ore si è resa protagonista di una reazione durissima attraverso un’Instagram story. Cosa è successo? Ebbene si è verificato l’ennesimo battibecco social tra la modella partenopea e una sua hater.

Chiara Nasti risponde ad una hater: attacco durissimo di lady Zaccagni

Sotto ad una foto del figlio, Chiara Nasti è stata accusata di non prendersene cura, perché concentrata quasi esclusivamente sulla sua immagine e sui selfie. L’influencer si è sentita toccata nell’orgoglio, ragion per cui è letteralmente esplosa dalla rabbia.

“Ma queste facce di m…a stanno tutte sul mio profilo?“, ha scritto la moglie dell’attaccante della Lazio. Chiara, poi, incalza: “Avete delle vite che fanno pietà. Siete mamme, mogli e donne senza dignità, sprigionate cattiveria e invidia da tutti i pori“. Frasi pesantissime, che non lasciano a tante interpretazioni. La Nasti conclude chiedendosi quali uomini siano in grado di stare insieme a “questi ragni esauriti“.

Insomma, lady Zaccagni stavolta non si è risparmiata. Le sue dichiarazioni, ovviamente, stanno facendo discutere parecchio. D’altronde, Chiara rappresenta un modello di vita assai distante da quello della gente comune. Ma a prescindere da tutto sarebbe sicuramente preferibile cercare di darsi un contegno. Ciò, neanche a dirlo, vale sia per l’influencer che per la sua hater.