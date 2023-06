Cristiano Ronaldo contro l’Inter: è ufficiale

Cristiano Ronaldo e l’Inter hanno qualche conto in sospeso, il campione portoghese ha sempre avuto nei nerazzurri un avversario temibile.

La storia di CR7 è fatta di battaglie contro la squadra nerazzurra, dai tempi del Manchester United passando poi per le tre stagioni italiane con la maglia della Juventus. Ora si ripropone un nuovo scontro contro dei colori che non ha mai amato troppo.

Cristiano Ronaldo è sempre al centro dell’attenzione, è uno dei calciatori più seguiti al mondo e sa bene come attrarre nuovi fan. I tifosi della Juventus sono spesso divisi sul suo giudizio, la sua esperienza italiana è stata contrastante. Ha segnato tanto in campionato, è stato meno trascinatore in Champions League, non è stato l’uomo squadra che tutti attendevano.

CR7 però nelle sfide contro l’Inter ha sempre avuto un coraggio particolare, è sempre stato un avversario sportivo per lui importante. Dai tempi in cui fu bloccato da Santon in un Inter-Manchester passando alle ultime sfide del 2021, quando segnò una doppietta a San Siro e con un suo gol fu determinante nell’ultima vittoria della Juve di Pirlo per 3-2 sull’Inter allenata da Conte.

CR7 vs Inter, si ripropone lo scontro

Il passaggio del portoghese all’Inter non è stato mai ventilato, il calciatore non ha mai considerato il club nerazzurro, preferendogli anche il Milan. Dall’altra parte il sentimento di antipatia sportiva è confermato, i gol segnati ai nerazzurri e le esultanze beffarde non sono state digerite. Così, ci sarà una nuova occasione di scontro, Cristiano Ronaldo affronterà l’Inter, ma in amichevole quest’estate.

Una sfida dal sapore di rivalsa per entrambe le parti, si giocherà… in campo neutro. L’Al Nassr in Giappone contro l’Inter il 27 luglio, una tappa estiva che darà un po’ di brio al precampionato delle due squadre. I nerazzurri avranno subito un test importante per mettere alla prova la difesa nerazzurra, che avrà comunque qualche innesto da inserire.

Ronaldo contro l’Inter per un’ultima sfida ai nerazzurri, gara che sarà seguita con attenzione in Italia e non solo, anche per capire se il campione portoghese sarà in grado di reggere i ritmi di un altro campionato in Arabia e come possa essere ancora incisivo in sfide europee di un certo livello. CR7 conta su un Al Nassr rinnovato, la recente sconfitta in campionato non è stata gradita e il giocatore ha grande voglia di ripartire.