Firma con l’Inter: affare da capogiro

L’Inter è pronta a mettere sul piatto una cifra importante per chiudere l’accordo con un giocatore importante, da regalare a Simone Inzaghi

I nerazzurri sono pronti alla finale di Champions League, ultimo grande atto della stagione. La sfida con il Manchester City si disputerà tra poco più di una settimana e c’è grande ansia per i tifosi. A Istanbul la squadra nerazzurra potrebbe fare la storia.

Un percorso, quello europeo, che i nerazzurri hanno iniziato in salita fin dal sorteggio, dove la squadra di Inzaghi ha trovato nel girone Barcellona e Bayern Monaco. La sconfitta all’esordio contro i tedeschi, e poi un crescendo di prestazioni col Barcellona che ha permesso ai ragazzi di Simone Inzaghi di passare come seconda, mandando i catalani in Europa League. Nella fase a eliminazione diretta, i sorteggi, invece, hanno aiutato l’Inter sia come accoppiamenti che come finestra di tabellone. Prima il Porto, poi il Benfica e infine l’euroderby con il Milan.

Sicuramente l’ultimo atto vede gli inglesi allenati da Pep Guardiola super favoriti per la conquista del trofeo. La squadra italiana però venderà cara la pelle vivendo una serata da sogno. Una serata che i tifosi nerazzurri attendono da 13 anni dopo, quando al Santiago Bernabeu superarono il Bayern Monaco per 2-0, doppietta di Diego Alberto Milito, conquistando Champions League e Triplete.

Inter, la firma di Hakan Calhanoglu sul rinnovo

L’Inter è pronta a blindare Hakan Calhanoglu, uno dei protagonisti assoluti nei due anni di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Secondo le indiscrezioni riportate in Turchia, da Fanatik, pare che l’ex Milan firmerà il rinnovo contrattuale con i nerazzurri dopo la finale di Champions League, spostando la scadenza del suo accordo dal 2024 al 2026.

Dal giorno del suo arrivo per il calciatore è stato un crescendo di risultati ed ora Hakan è una pedina fondamentale per il centrocampo nerazzurro. Da qui la decisione del club di blindarlo totalmente.

Hakan Calhanoglu è arrivato all’Inter, a parametro zero dal Milan, a fari spenti e in una situazione complicata dopo l’addio di Christian Eriksen per i problemi cardiaci. Il calciatore turco, però, sin da subito sotto la guida di Simone Inzaghi è diventato il faro della manovra nerazzurra, oltre ad avere anche grandi capacità di inserimento che lo portano a essere pericoloso anche in fase offensiva. Ora potrà giocarsi la sua prima finale di Champions League in carriera, in Turchia, a casa sua come uno dei protagonisti assoluti tra le fila nerazzurre.