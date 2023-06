Allegri via dalla Juventus: ha già una panchina migliore

Allegri via dalla Juventus, un’eventualità al vaglio dei dirigenti bianconeri ed una speranza per molti tifosi della Vecchia Signora che vedrebbero volentieri un volto diverso sulla panchina bianconera.

Negli ultimi cinque mesi la Juventus è stata costretta a “giocare” su due tavoli distinti, soltanto apparentemente lontani. Il campo e le aule dei tribunali hanno caratterizzato la stagione forse più difficile della storia bianconera. Sicuramente la più anomala.

Al netto delle polemiche che si sono scatenate un attimo dopo la notizia dell’avvenuto patteggiamento tra la Juventus ed il Tribunale Federale che ha chiuso definitivamente le vicende plusvalenze fittizie e manovre-stipendi venute a galla dopo l’inchiesta Prisma avviata dalla Procura di Torino, per la società bianconera la priorità si sposta tutta sul campo. La Juventus che verrà è ancora ricca di troppe incognite.

La mancanza di un direttore sportivo che detti la linea da seguire inizia ad essere un problema ed ogni giorno che passa è un giorno perduto. Anche perché i temi che sono sul tavolo e che devono trovare al più presto risposta sono diversi e decisamente importanti. Dato ormai per scontato che sarà Cristiano Giuntoli il nuovo direttore sportivo della Juventus, sarà lui o John Elkann a decidere il futuro di Massimiliano Allegri?

Allegri via dalla Juventus? Si, no, forse

E’ chiaro come tutto l’immediato futuro della Juventus ruoti attorno al nome di colui che la guiderà nella prossima stagione. Una stagione che ha già alcuni connotati ben precisi. Sarà sicuramente senza Champions League e, quasi sicuramente, senza coppe europee. A tal proposito si attende il giudizio della UEFA che non tarderà ad arrivare.

Il verdetto del massimo organismo calcistico europeo influirà sulla decisione riguardante il prossimo tecnico. Una Juventus fuori dall’Europa potrebbe accelerare il processo di rinnovamento, partendo proprio dalla guida tecnica.

Massimiliano Allegri si sente al sicuro, anche se attende con impazienza un incontro con John Elkann per comprendere, definitivamente, il pensiero della proprietà. L’opzione dimissioni non rientra nei piani del tecnico di Livorno, pertanto se la Juventus deciderà di cambiare guida tecnica dovrà o esonerarlo oppure trovare un accordo per una buonuscita. In entrambi i casi, una vagonata di milioni di euro in uscita dalle casse della Juventus.

A meno che Massimiliano Allegri non trovi subito un’altra sistemazione, magari panchina addirittura più prestigiosa. Dalla Spagna fanno sapere che la panchina del Real Madrid non ha un proprietario certo. La Federazione brasiliana insiste per avere Carlo Ancelotti come Commissario tecnico dei verdi-oro e il tecnico emiliano sta valutando la scelta da fare.

Anche Florentino Perez sta facendo le sue valutazioni pensando a un nuovo tecnico per il suo Real. E chissà che il nome di Massimiliano Allegri non torni prepotentemente di moda, esattamente come due anni fa quando il tecnico toscano ha detto no al club più famoso del mondo per ritornare a Torino. Florentino Perez stima da sempre Massimiliano Allegri, anche se certamente l’attuale non è il momento migliore della carriera del tecnico di Livorno.