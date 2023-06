Tragedia sfiorata, la moglie di una stella di Serie A investe un giovane: le sue condizioni

La moglie del calciatore di Serie A ha rischiato seriamente di fare del male al malcapitato, durante un giro in auto in pieno centro.

Brutto e pericoloso incidente nella giornata di giovedì 1 giugno in pieno centro in città. Ma a far notizia, oltre al danno ed alla paura procurati dall’incidente, è uno dei protagonisti di questa sgradevole notizia.

Coinvolta infatti la moglie del difensore sudcoreano Kim Min-Jae, ovvero uno dei titolarissimi del Napoli campione d’Italia in carica. La consorte del centrale asiatico è stata al centro di una situazione molto grave e delicata. Il tutto è accaduto nel quartiere di Torretta in pieno centro a Napoli. La donna, che si chiama Ahn Min-Jae ed è sposata da diversi anni con Kim, ha investito con la sua auto un ragazzo all’altezza di via Giordano Bruno.

Non ancora chiara la dinamica dell’incidente, fatto sta che è dovuta intervenire l’ambulanza a soccorrere il giovane, ora in ospedale per accertamenti. Fortunatamente la vittima dell’incidente non è in gravi condizioni, ma secondo Il Mattino sarebbe in ospedale per via precauzionale. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il difensore del Napoli Kim, considerato un vero e proprio gioiello della rosa azzurra.

La moglie di Kim ancora nel centro delle cronache: dopo il furto d’auto l’incidente

La signora Kim è per la seconda volta al centro delle cronache in quel di Napoli. Infatti la donna sudcoreana a novembre aveva denunciato il furto d’auto ai suoi danni, da parte di malviventi ignoti. Nonostante ciò Ahn Min-Jae ha sempre ammesso di sentirsi a casa propria nel capoluogo campano, soprattutto tramite i social. La donna, giovane e bellissima, è una modella che segue costantemente gli spostamenti del marito Kim, prima ad Istanbul durante il periodo al Fenerbahce, e ora a Napoli

Ahn pubblica moltissime foto su Instagram del Golfo di Napoli e dei luoghi più belli della città italiana. È anche una grande fan della costiera amalfitana, zona in cui spesso ama trascorrere weekend di relax in veste familiare.

Però il futuro di Kim Min-Jae è tutt’altro che sicuro e scritto. Il difensore classe ’96, dopo la grande stagione con la maglia del Napoli, ha diverse richieste di mercato. Pare che dall’Inghilterra almeno 2-3 club importanti (su tutti il Manchester United) siano pronti a pagare la clausola e strapparlo agli azzurri.